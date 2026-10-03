Catalina Kanalı'nı rekorla geçti! Milli yüzücü Eda Savcıgil'den çifte başarı

Milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı etabını 10 saat 27 dakikada tamamlayarak parkuru en hızlı geçen kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu unvanlarını elde etti.