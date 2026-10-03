Eczacıbaşı'ndan Nilüfer Belediye deplasmanında sezona galibiyetli başlangıç

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda konuk olduğu Nilüfer Belediyespor'u zor da olsa 3-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.