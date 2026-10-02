Bosna Hersek’te Edin Dzeko’ya anlamlı veda: 10’lu köfte porsiyonları 11’li oldu

Bosna Hersek’te milli takıma veda etmeye hazırlanan Edin Dzeko için anlamlı jestler yapılıyor. Köfteciler, kaptanın 11 numaralı formasına ithafen 10’lu porsiyonları bugüne özel 11’li sunuyor. Dzeko, bu akşam Zenica’da İsveç karşısında son kez milli formayı giyecek; başkent Saraybosna’da da veda hazırlıkları dikkat çekiyor.