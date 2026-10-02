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Letonya-Karadağ maçında canlı skor ve karşılaşma detayları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Letonya-Karadağ maçında canlı skor ve karşılaşma detayları

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçları kapsamında Letonya ile Karadağ mücadele ediyor. C Ligi 2. Grup'taki kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Letonya ile Karadağ karşı karşıya geliyor.

Şu ana kadar çıktığı maçlarda yalnız 1 puan alabilen Letonya, seyircisi önüğnde 3 puan arayacak.

Konuk ekip Karadağ ise 2'de 2 yaparak grubunda lider konumda bulunuyor.

Futbolseverlerin takip edeceği Letonya - Karadağ maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Letonya-Karadağ maçında canlı skor ve karşılaşma detayları - 1

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