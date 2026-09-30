A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı
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İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü, tedavisine kulübünde devam etmesi için A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.
AYAK PARMAĞINDAKİ AĞRILARI NEDENİYLE KADRODA YOK
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldüğü duyuruldu.