Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli boksörler yurda döndü
Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Milli Boks Takımımız, İstanbul’da çiçekler ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Kadınlar ve erkeklerde genel sıralamada Avrupa ikincisi olan ay-yıldızlı sporcularımız, gözlerini şimdiden dünya şampiyonlukları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na çevirdi.
İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihinin en başarılı şampiyonasını geçirdi. Milliler, kadınlar ve erkeklerde genel sıralamada Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi oldu.
Altın madalya kazanan boksörlerden Busenaz Sürmeneli, "Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize sağ salim geldik. Elimizden geleni yaptık. Turnuva bizim için güzel geçti. Takım halinde Avrupa şampiyonuyuz, bunu gururla söyleyebilirim. Çok iyi performanslar sergiledik. Bu da 2028'in göstergesi olsun. Her şey güzel gidiyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de bize inancınızı kaybetmeyin ve yola devam edelim. Ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim takımdan kim alırsa alsın aynı mutluluğu yaşayacaktık. Yeni şeyler denedik, oldu. İkinci raunt bittiğinde hocaya dönüp 'Evet hocam olduk' dedim. Bu takım güzel şeyler başaracak. Bazı talihsizlikler, eksiklerimiz olsa da güzel şeylere imza atıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da, Avrupa Oyunları'nda da güzel sonuçlar elde edip ülkemizde daha kalabalık bir şekilde bizi karşılamanızı bekliyoruz." dedi.
Busenaz, son zamanlarda yaşadığı yenilgilerden dolayı zorlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Psikolojik olarak iyi değildim. Kendime inancımı kaybediyordum ve kaptan Busenaz Çakıroğlu, takım arkadaşlarım, hocalarım, federasyon başkanımın bana güveniyle beraber kendimi toparlama, kendime inanma sürecine girdim. Herkes pes edebilir ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Dünya Şampiyonası'nda Liverpool'da yenildiğimde de paylaştığım bir söz vardı: 'Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz' diye. Halen söylüyorum; pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Pes etmeyeceğiz, bizim takımdan kimse pes etmez. Yani kimse bırakmaz. O yüzden elimizden ne geliyorsa ülke için, bu bayrak için, bu vatan için, şehitlerimiz için, Türk kadını için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Havvanur Kethüda, altın madalyayla ülkeye döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı'mızı okuttum. Her uluslararası turnuvaya gittiğimde altın madalya için savaşıyorum. Hep altın madalyayla döndüm. Bundan sonraki hedefim de aynı şekilde altın madalyayla dönmek. Bizi destekleyen takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, hocalarıma, federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.