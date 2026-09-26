İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihinin en başarılı şampiyonasını geçirdi. Milliler, kadınlar ve erkeklerde genel sıralamada Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi oldu.

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli (AA)

Altın madalya kazanan boksörlerden Busenaz Sürmeneli, "Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize sağ salim geldik. Elimizden geleni yaptık. Turnuva bizim için güzel geçti. Takım halinde Avrupa şampiyonuyuz, bunu gururla söyleyebilirim. Çok iyi performanslar sergiledik. Bu da 2028'in göstergesi olsun. Her şey güzel gidiyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de bize inancınızı kaybetmeyin ve yola devam edelim. Ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim takımdan kim alırsa alsın aynı mutluluğu yaşayacaktık. Yeni şeyler denedik, oldu. İkinci raunt bittiğinde hocaya dönüp 'Evet hocam olduk' dedim. Bu takım güzel şeyler başaracak. Bazı talihsizlikler, eksiklerimiz olsa da güzel şeylere imza atıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da, Avrupa Oyunları'nda da güzel sonuçlar elde edip ülkemizde daha kalabalık bir şekilde bizi karşılamanızı bekliyoruz." dedi.

Busenaz, son zamanlarda yaşadığı yenilgilerden dolayı zorlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Psikolojik olarak iyi değildim. Kendime inancımı kaybediyordum ve kaptan Busenaz Çakıroğlu, takım arkadaşlarım, hocalarım, federasyon başkanımın bana güveniyle beraber kendimi toparlama, kendime inanma sürecine girdim. Herkes pes edebilir ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Dünya Şampiyonası'nda Liverpool'da yenildiğimde de paylaştığım bir söz vardı: 'Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz' diye. Halen söylüyorum; pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Pes etmeyeceğiz, bizim takımdan kimse pes etmez. Yani kimse bırakmaz. O yüzden elimizden ne geliyorsa ülke için, bu bayrak için, bu vatan için, şehitlerimiz için, Türk kadını için elimizden gelen her şeyi yapacağız."