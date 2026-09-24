Tarihi gurur: Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli boksörümüz Havvanur Kethüda, kadınlar +80 kilo final maçında muhteşem bir performansa imza attı. Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup eden ay-yıldızlı sporcumuz, altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu unvanını kazandı ve Türkiye'yi sevince boğdu.