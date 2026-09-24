Tarihi gurur: Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu oldu!
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Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli boksörümüz Havvanur Kethüda, kadınlar +80 kilo final maçında muhteşem bir performansa imza attı. Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup eden ay-yıldızlı sporcumuz, altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu unvanını kazandı ve Türkiye'yi sevince boğdu.
Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Havvanur Kethüda, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansı final maçına da taşıdı.
Kadınlar +80 kilo kategorisinde finale yükselme başarısı gösteren Kethüda, altın madalya maçında Rusya temsilcisi Kseniia Olifirenko ile karşı karşıya geldi.
Zorlu final müsabakasında ringde fırtına gibi esen ve rakibine karşı üstün bir dövüş sergileyen Havvanur Kethüda, Rus boksör Olifirenko'yu devirmeyi başardı.
Bu harika galibiyetle Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli boksörümüz, İstiklal Marşı'mızı okutarak büyük bir gurur yaşattı.