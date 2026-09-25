Anadolu Efes deplasmanda Barcelona’ya mağlup oldu! Temsilcimiz EuroLeague’e yenilgiyle başladı
EuroLeague’de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleyi 89-82’lik skorla Barcelona kazandı. İşte ayrıntılar...
EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 yenildi.
Maça istekli başlayan lacivert-beyazlılar, 5. dakikada farkı 14 sayıya (6-20) çıkardı ve ilk periyodu 25-16 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte toparlanan Barcelona, Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak oldu ve soyunma odasına 45-44 üstün girdi.
İKİNCİ YARIDA DÜŞTÜ
Dengeli geçen üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile sayılar buldu. Lacivert-beyazlı ekip, son çeyreğe 67-63 önde başladı.
Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte Anadolu Efes basit hatalar yaptı. Özellikle son bölümde kritik atışlarını sayıya çeviren Barcelona, karşılaşmadan 89-82 galip ayrıldı.
Barcelona'da 20 sayı atan Brizuela ile 19 sayı kaydeden Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı üretti.