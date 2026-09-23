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Türk futbolunu yasa boğan ölüm: 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender yaşamını yitirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk futbolunu yasa boğan ölüm: 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender yaşamını yitirdi

Bandırmaspor forması giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da görev yapan 25 yaşındaki profesyonel futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber futbol camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Bandırmaspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'den acı haber geldi.

Kariyerinde Adana Demirspor forması da giyen genç futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Kalender'in vefatı sonrası eski kulübü Adana Demirspor da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender

CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Tolga Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun vefat haberi ailesi ve yakınlarının yanı sıra daha önce formasını giydiği kulüplerde de üzüntüyle karşılandı.

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender yaşamını yitirdi - 1

Kalender, kariyerini Bandırmaspor'da sürdürüyordu. Genç futbolcu daha önce Adana Demirspor formasını da giyerek kulübün altyapı ve profesyonel takım yapılanmasında yer aldı.

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender yaşamını yitirdi - 2

ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adana Demirspor, eski futbolcusu Tolga Kalender'in vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender yaşamını yitirdi - 3

Tolga Kalender, bugün ikindi namazının ardından Adana Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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