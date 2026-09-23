Türk futbolunu yasa boğan ölüm: 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender yaşamını yitirdi
Bandırmaspor forması giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da görev yapan 25 yaşındaki profesyonel futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber futbol camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Bandırmaspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'den acı haber geldi.
Kariyerinde Adana Demirspor forması da giyen genç futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Kalender'in vefatı sonrası eski kulübü Adana Demirspor da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Tolga Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun vefat haberi ailesi ve yakınlarının yanı sıra daha önce formasını giydiği kulüplerde de üzüntüyle karşılandı.
Kalender, kariyerini Bandırmaspor'da sürdürüyordu. Genç futbolcu daha önce Adana Demirspor formasını da giyerek kulübün altyapı ve profesyonel takım yapılanmasında yer aldı.