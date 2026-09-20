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A Haber’de futbol şöleni! Uluslar Ligi’nde 4 dev maç canlı yayınlanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Haber’de futbol şöleni! Uluslar Ligi’nde 4 dev maç canlı yayınlanacak

Futbol tutkunları dört gece boyunca A Haber’e kilitlenecek. Uluslar Ligi’nde Portekiz-Galler, İtalya-Belçika, İngiltere-İspanya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları 24-27 Eylül tarihleri arasında saat 21.45’te canlı yayınla ekranlara gelecek.

Futbolseverleri A Haber ekranlarında büyük bir heyecan bekliyor. Uluslar Ligi'nde Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek 4 kritik mücadele, 24-27 Eylül tarihleri arasında A Haber'den canlı yayınlanacak.

4 GECELİK FUTBOL ŞÖLENİ

Portekiz-Galler maçıyla başlayacak futbol şöleni; İtalya-Belçika, İngiltere-İspanya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmalarıyla devam edecek. Dört mücadele de saat 21.45'te başlayacak. Futbol tutkunları, Avrupa'nın yıldızlarını dört gece üst üste A Haber ekranlarından takip edebilecek.

Futbol heyecanı 4 gece boyunca A Haber ekranlarında yaşanacak. (AA)Futbol heyecanı 4 gece boyunca A Haber ekranlarında yaşanacak. (AA)

HEYECANIN ADRESİ A HABER

Avrupa futbolunda milli takımlar düzeyindeki büyük heyecan A Haber ekranlarına taşınıyor. Uluslar Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. A Haber, 24 Eylül Perşembe gününden itibaren dört gece boyunca futbol şölenine ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın önde gelen milli takımlarının kozlarını paylaşacağı mücadelelerin tamamı saat 21.45'te başlayacak. Futbol maratonunun ilk gecesinde Portekiz ile Galler karşı karşıya gelecek. Ardından İtalya-Belçika, İngiltere-İspanya ve Almanya-Yunanistan mücadeleleri ekranlara gelecek.

Uluslar Ligi’nde Avrupa’nın devleri A Haber’de sahne alacak. (ahaber.com.tr)Uluslar Ligi’nde Avrupa’nın devleri A Haber’de sahne alacak. (ahaber.com.tr)

PERDE PORTEKİZ-GALLER MAÇIYLA AÇILIYOR

A Haber'deki futbol şöleninin ilk karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

Portekiz ile Galler saat 21.45'te kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun iki önemli ülkesini karşı karşıya getirecek mücadele, dört günlük futbol maratonunun başlangıcı olacak.

24 Eylül 2026 Perşembe
21.45 | Portekiz – Galler
CANLI | A Haber

Futbol şöleninin perdesi 24 Eylül’de Portekiz-Galler maçıyla açılacak. (AA)Futbol şöleninin perdesi 24 Eylül’de Portekiz-Galler maçıyla açılacak. (AA)

İKİNCİ GECEDE İTALYA-BELÇİKA HEYECANI

Futbol şöleni 25 Eylül Cuma akşamı İtalya-Belçika mücadelesiyle devam edecek. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Dev karşılaşmanın heyecanı A Haber ekranlarından canlı olarak yaşanacak.

- 25 Eylül 2026 Cuma 21.45
- İtalya – Belçika CANLI
- A Haber

İkinci gecede İtalya ile Belçika kozlarını paylaşacak. (AA)İkinci gecede İtalya ile Belçika kozlarını paylaşacak. (AA)

CUMARTESİ GECESİ DEV RANDEVU: İNGİLTERE-İSPANYA

Futbolseverlerin merakla bekleyeceği mücadelelerden biri de 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

İngiltere ile İspanya, Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun iki devini buluşturacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.

Yıldız futbolcuların sahne alacağı mücadelede gözler 90 dakika boyunca bu dev randevuda olacak.

26 Eylül 2026 Cumartesi
21.45 | İngiltere – İspanya
CANLI | A Haber

İtalya-Belçika mücadelesi 25 Eylül Cuma günü A Haber’de olacak. (AA)İtalya-Belçika mücadelesi 25 Eylül Cuma günü A Haber’de olacak. (AA)

FUTBOL ŞÖLENİNDE FİNAL ALMANYA-YUNANİSTAN MAÇIYLA

A Haber ekranlarındaki dört gecelik futbol maratonunun son karşılaşması ise 27 Eylül Pazar günü oynanacak.

Almanya ile Yunanistan'ın karşı karşıya geleceği mücadele saat 21.45'te başlayacak. Böylece 24 Eylül'de Portekiz-Galler karşılaşmasıyla başlayacak futbol şöleni, Almanya-Yunanistan mücadelesiyle tamamlanacak.

27 Eylül 2026 Pazar
21.45 | Almanya – Yunanistan
CANLI | A Haber

Dört karşılaşmanın tamamı saat 21.45’te başlayacak. (AA)Dört karşılaşmanın tamamı saat 21.45’te başlayacak. (AA)

A Haber'de futbol şöleni programı:

  • 24 Eylül Perşembe | 21.45: Portekiz – Galler
  • 25 Eylül Cuma | 21.45: İtalya – Belçika
  • 26 Eylül Cumartesi | 21.45: İngiltere – İspanya
  • 27 Eylül Pazar | 21.45: Almanya – Yunanistan
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