A Haber’de futbol şöleni! Uluslar Ligi’nde 4 dev maç canlı yayınlanacak
Futbol tutkunları dört gece boyunca A Haber’e kilitlenecek. Uluslar Ligi’nde Portekiz-Galler, İtalya-Belçika, İngiltere-İspanya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları 24-27 Eylül tarihleri arasında saat 21.45’te canlı yayınla ekranlara gelecek.
Futbolseverleri A Haber ekranlarında büyük bir heyecan bekliyor. Uluslar Ligi'nde Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek 4 kritik mücadele, 24-27 Eylül tarihleri arasında A Haber'den canlı yayınlanacak.
4 GECELİK FUTBOL ŞÖLENİ
Portekiz-Galler maçıyla başlayacak futbol şöleni; İtalya-Belçika, İngiltere-İspanya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmalarıyla devam edecek. Dört mücadele de saat 21.45'te başlayacak. Futbol tutkunları, Avrupa'nın yıldızlarını dört gece üst üste A Haber ekranlarından takip edebilecek.
HEYECANIN ADRESİ A HABER
Avrupa futbolunda milli takımlar düzeyindeki büyük heyecan A Haber ekranlarına taşınıyor. Uluslar Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. A Haber, 24 Eylül Perşembe gününden itibaren dört gece boyunca futbol şölenine ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın önde gelen milli takımlarının kozlarını paylaşacağı mücadelelerin tamamı saat 21.45'te başlayacak. Futbol maratonunun ilk gecesinde Portekiz ile Galler karşı karşıya gelecek. Ardından İtalya-Belçika, İngiltere-İspanya ve Almanya-Yunanistan mücadeleleri ekranlara gelecek.
PERDE PORTEKİZ-GALLER MAÇIYLA AÇILIYOR
A Haber'deki futbol şöleninin ilk karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
Portekiz ile Galler saat 21.45'te kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun iki önemli ülkesini karşı karşıya getirecek mücadele, dört günlük futbol maratonunun başlangıcı olacak.
24 Eylül 2026 Perşembe
21.45 | Portekiz – Galler
CANLI | A Haber