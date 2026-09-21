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UEFA Uluslar Ligi grup aşaması: Ay-yıldızlılar hangi grupta rakipler kim?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi grup aşaması: Ay-yıldızlılar hangi grupta rakipler kim?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde geri sayım başladı. İlk kez A Ligi’nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer aldı. Lig aşamasının ilk dört maç haftası, 24 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında oynanacak. İşte Uluslar Ligi’ndeki tüm gruplar ve maçların oynanacağı tarihler...

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi, 2026-2027 sezonuyla geri dönüyor. Beşinci kez düzenlenecek organizasyonda 54 ülke, dört farklı ligde mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımımız ise Uluslar Ligi A1 grubunda mücadele edecek. Millierimiz, organizasyon tarihinde ilk kez A gruplarında yer alacak.

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması: Ay-yıldızlılar hangi grupta rakipler kim? - 1

MÜSABAKA TARİHLERİ

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda yoğun bir milli maç takvimi uygulanacak. Lig aşamasının ilk dört maç haftası 24 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Takımlar bu süreçte kısa aralıklarla dört karşılaşmaya çıkacak. Grup aşamasının son iki haftası ise 12-17 Kasım tarihleri arasında tamamlanacak. UEFA'nın açıkladığı resmi takvime göre maç tarihleri şöyle:

  • 1. Hafta / 24-26 Eylül 2026
  • 2. hafta / 27-29 Eylül 2026
  • 3. Hafta / 30 Eylül-3 Ekim 2026
  • 4. Hafta / 4-6 Ekim 2026
  • 5. Hafta / 12-14 Kasım 2026
  • 6. Hafta / 15-17 Kasım 2026

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması: Ay-yıldızlılar hangi grupta rakipler kim? - 2

GRUP DAĞILIMI

Turnuvanın lig aşamasında A, B ve C liglerinde dörder takımdan oluşan dört grup bulunuyor. D Ligi'nde ise üçer takımlı iki grup yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele edeceği A Ligi'nde oldukça zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar; Fransa, İtalya ve Belçika ile A1 Grubu'nda yer aldı.

İşte UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarda yer alan takımlar...

  • A1 Grubu: Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika
  • A2 Grubu: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
  • A3 Grubu: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
  • A4 Grubu: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

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