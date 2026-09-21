UEFA Uluslar Ligi grup aşaması: Ay-yıldızlılar hangi grupta rakipler kim?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde geri sayım başladı. İlk kez A Ligi’nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer aldı. Lig aşamasının ilk dört maç haftası, 24 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında oynanacak. İşte Uluslar Ligi’ndeki tüm gruplar ve maçların oynanacağı tarihler...

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi, 2026-2027 sezonuyla geri dönüyor. Beşinci kez düzenlenecek organizasyonda 54 ülke, dört farklı ligde mücadele edecek. A Milli Futbol Takımımız ise Uluslar Ligi A1 grubunda mücadele edecek. Millierimiz, organizasyon tarihinde ilk kez A gruplarında yer alacak.

MÜSABAKA TARİHLERİ UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda yoğun bir milli maç takvimi uygulanacak. Lig aşamasının ilk dört maç haftası 24 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. Takımlar bu süreçte kısa aralıklarla dört karşılaşmaya çıkacak. Grup aşamasının son iki haftası ise 12-17 Kasım tarihleri arasında tamamlanacak. UEFA'nın açıkladığı resmi takvime göre maç tarihleri şöyle: 1. Hafta / 24-26 Eylül 2026

2. hafta / 27-29 Eylül 2026

3. Hafta / 30 Eylül-3 Ekim 2026

4. Hafta / 4-6 Ekim 2026

5. Hafta / 12-14 Kasım 2026

6. Hafta / 15-17 Kasım 2026