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Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası! Batman Petrolspor'u yıktı, 8 maçta 11 gole ulaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası! Batman Petrolspor'u yıktı, 8 maçta 11 gole ulaştı

Bursaspor, 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Kelechi Iheanacho'nun iki golüyle 2-1 mağlup etti. Nijeryalı yıldız, ligde forma giydiği 8 maçın tamamında gol atarken toplamda 11 gol ve 2 asiste ulaştı.

Bursaspor, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Batman Petrolspor karşılaşmasını Kelechi Iheanacho'nun attığı iki golle 2-1 kazanırken, Nijeryalı yıldız 8 maçta 11 gole ulaştı.

Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası! Batman Petrolspor'u yıktı, 8 maçta 11 gole ulaştı - 1

BATMAN'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Bursaspor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Mücadelede geriye düşen yeşil-beyazlı ekibe 3 puanı, Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho'nun kaydettiği iki gol getirdi.

Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası! Batman Petrolspor'u yıktı, 8 maçta 11 gole ulaştı - 2

GOLSÜZ MAÇI YOK

Bu sonuçla Iheanacho, 1'inci Lig'de gol krallığı yarışındaki liderliğini sürdürürken sezona damga vuran performansını da devam ettirdi. Bursaspor'un ligde çıktığı 8 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev yapan 29 yaşındaki santrfor, hiçbir maçta gol atamadan sahadan ayrılmadı.

Iheanacho bu süreçte 11 golün yanı sıra 2 asist yaparak takımının hücumdaki en önemli ismi oldu.

#Bursaspor
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