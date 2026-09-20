Fenerbahçe karşısındaki 8-0’lık hezimet sonrası ayrılık! Eyüpspor, Özhan Pulat’ın istifasının kabul edildiğini duyurdu
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 8-0 mağlup olan Eyüpspor’da teknik direktör Özhan Pulat dönemi sona erdi. İstanbul ekibi, karşılaşmanın ardından istifasını yönetime sunan Pulat’ın talebinin karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edildiğini açıkladı.
Eyüpspor kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat'ın istifasının kabul edildiği sosyal medya üzerinden bildirildi.
Eyüpspor, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Kadıköy deplasmanında maça hiç ortak olamayan Eyüpspor, karşılaşmadan 8-0'lık tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın ardından yapılan basın toplantısında Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat yönetimle görüşme yapıp istifa etmesi gerekiyorsa bu sorumluluğu üstüne alacağını söylemişti.
MAÇIN ARDINDAN
Müsabakanın ardından basın toplantısında Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat, "Genç, hedefleri olan idealist bir teknik direktörüm. Böyle bir hezimet üstüne konuşuyor olmak yaşamak istemeyeceğim, yarın uzun bir süre geçse bile üzüntüyle hatırlayacağım bir durum. Ama ben şunu şiar edindim; rakip, hakem, oyuncu performansları gibi bahanelere sığınmadım. Aynayı kendime çevirdim. Sezon başında 4-4,5 milyon Euro bütçeyle ivedilikle takım kurduk. Beşiktaş maçında duruş sergiledik. Gaziantep ve Çaykur Rize maçlarındaki kırılmaları yapamamak takımın özgüvenini zayıflattı. İzin günlerimde bile tesiste günde 18 saat çalışan bir teknik adamım. Temel problem; her şeyin bir ruhu var, sadece futbolun değil. Bugün rakibinin puan kaybettiği noktada müthiş bir motivasyonla özgüven kazanmak isteyen bir takıma maçın başında bu kadar çabuk teslim olursanız fatura olur. Daha kadrolar sayılmadan golü yedik. Futbolun bir gerçeği var; bir yanlış tüm doğruları götürür. Maçın başındaki yanlışımız 3 aylık bütün doğruları götürdü. Bunun sorumlusu bizleriz. Ligin daha çok başı, toplanılacak çok puan var. Benim için hayatta en değerli şey futbolu duygusuyla ve ruhuyla yapmak" diye konuştu.
İSTİFA MESAJI VERMİŞTİ
İstifa etme noktasında üzerine düşeni yapacağını söyleyen Pulat, "Şu an yönetimimizle oturacağız. Masanın üstüne her şeyi koyup istişare yapacağız. Sorumluluk noktasında ben üstüme düşeni yapacağım" ifadelerini kullandı.
EYÜPSPOR DUYURDU
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " sözlerine yer verildi.