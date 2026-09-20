MAÇIN ARDINDAN

Müsabakanın ardından basın toplantısında Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat, "Genç, hedefleri olan idealist bir teknik direktörüm. Böyle bir hezimet üstüne konuşuyor olmak yaşamak istemeyeceğim, yarın uzun bir süre geçse bile üzüntüyle hatırlayacağım bir durum. Ama ben şunu şiar edindim; rakip, hakem, oyuncu performansları gibi bahanelere sığınmadım. Aynayı kendime çevirdim. Sezon başında 4-4,5 milyon Euro bütçeyle ivedilikle takım kurduk. Beşiktaş maçında duruş sergiledik. Gaziantep ve Çaykur Rize maçlarındaki kırılmaları yapamamak takımın özgüvenini zayıflattı. İzin günlerimde bile tesiste günde 18 saat çalışan bir teknik adamım. Temel problem; her şeyin bir ruhu var, sadece futbolun değil. Bugün rakibinin puan kaybettiği noktada müthiş bir motivasyonla özgüven kazanmak isteyen bir takıma maçın başında bu kadar çabuk teslim olursanız fatura olur. Daha kadrolar sayılmadan golü yedik. Futbolun bir gerçeği var; bir yanlış tüm doğruları götürür. Maçın başındaki yanlışımız 3 aylık bütün doğruları götürdü. Bunun sorumlusu bizleriz. Ligin daha çok başı, toplanılacak çok puan var. Benim için hayatta en değerli şey futbolu duygusuyla ve ruhuyla yapmak" diye konuştu.