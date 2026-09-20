Futbolseverleri A Haber ekranlarında büyük bir heyecan bekliyor. Uluslar Ligi'nde Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek 4 kritik mücadele, 24-27 Eylül tarihleri arasında A Haber'den canlı yayınlanacak.

4 GECELİK FUTBOL ŞÖLENİ

Portekiz-Galler maçıyla başlayacak futbol şöleni; İtalya-Belçika, İngiltere-İspanya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmalarıyla devam edecek. Dört mücadele de saat 21.45'te başlayacak. Futbol tutkunları, Avrupa'nın yıldızlarını dört gece üst üste A Haber ekranlarından takip edebilecek.