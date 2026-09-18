Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kuraları çekiliyor! Eşleşmeler ve takvim netleşecek

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği, Türk futbolunun en heyecanlı organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Müsabakaların eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.