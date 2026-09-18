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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kuraları çekiliyor! Eşleşmeler ve takvim netleşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kuraları çekiliyor! Eşleşmeler ve takvim netleşecek

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği, Türk futbolunun en heyecanlı organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Müsabakaların eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor.

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İŞTE O EŞLEŞMELER:

Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor

Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen

Kırklarelispor-Bayburtspor

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi

Küçükçekmece Sinop-Beykoz İshaklıspor

Tokat Belediye SK-Etimesgut SK

Bursa Yıldırım Spor-Amasyaspor

Orduspor 1967-KDZ. Ereğli 1980 Spor Kulübü

Zonguldak Spor-Düzce Cam Düzcespor

Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok Spor

Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor

Karacabey Bld. Spor-Galata Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen 2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre 2. Eleme Turu karşılaşmaları Ekim ayı başında gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde sahadaki yerini alacak. Kazanan ekipler adını 3. Eleme Turu'na yazdıracak.

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