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Mert Günok, 2012'de başlayan milli takım kariyerine veda etti: Avusturya kurtarışı en özel anlarındandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mert Günok, 2012'de başlayan milli takım kariyerine veda etti: Avusturya kurtarışı en özel anlarındandı

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli kalecilerinden Mert Günok, milli takım kariyerini noktaladı. Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya karşısında yaptığı kritik kurtarışın, kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu ifade etti.

Türk futbolunun deneyimli kalecilerinden Mert Günok, A Milli Futbol Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. Milli formayı ilk kez 24 Mayıs 2012'de giyen Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın önemli isimleri arasında yer almıştı. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla milli takıma veda etti.

(Fotoğraf: Sosyal Medya)(Fotoğraf: Sosyal Medya)

"MİLLİ TAKIM KARİYERİME VEDA EDİYORUM"

Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Mert Günok, 24 Mayıs 2012'de başlayan milli takım serüvenini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Günok, veda mesajında milli formayı ilk kez giydiği günü hatırlatarak, kariyeri boyunca çalışmanın ve vazgeçmemenin kendisi için en önemli ilkeler olduğunu ifade etti.

Tecrübeli kaleci, "Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum" dedi.

Günok, milli takım formasının yalnızca sahada mücadele etmekten ibaret olmadığını belirterek, Türk bayrağı altında mücadele etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışı. (Fotoğraf: Sosyal Medya)Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışı. (Fotoğraf: Sosyal Medya)

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURAN KURTARIŞ

Mert Günok, kariyerindeki en özel anlardan birinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yaşandığını belirtti.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında iyi bir performans sergilemesine rağmen pandemi nedeniyle turnuvanın 2021'e ertelendiğini hatırlatan Günok, finallerde forma giyemediği dönemde yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Bu süreçte ağır bir sakatlık geçirmesine rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini ifade etti.

Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takımla başarılı bir turnuva geçirdiğini belirterek, kariyerinin en özel kurtarışlarından birini yaptığını söyledi.

Tecrübeli kaleci, "Allah bana 2024'te, tüm ülkenin gururla izlediği ve Milli Takım duygusunun yeniden yeşerdiği başarılı bir turnuva oynamayı nasip etti" ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya karşısında yaptığı kritik kurtarışa da değinen Günok, o anın kendisi için kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu belirtti.

(Fotoğraf: Sosyal Medya)(Fotoğraf: Sosyal Medya)

"BÖYLE BİR ANI YAŞAMAK HER ŞEYDEN DEĞERLİYDİ"

Futbol hayatı boyunca çok sayıda maça çıktığını ve çeşitli başarılar yaşadığını ifade eden Günok, milli takımda ülke insanlarını mutlu eden anların kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Günok, "Kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi" dedi.

(Fotoğraf: Sosyal Medya)(Fotoğraf: Sosyal Medya)

MİLLİ TAKIMA TEŞEKKÜR ETTİ

Milli takım kariyerini sonlandıran Mert Günok, birlikte forma giydiği takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine ve milli takım için çalışan tüm emekçilere teşekkür etti.

Günok, veda mesajının sonunda Türk halkına da seslenerek, "Dünyanın neresinde oynarsak oynayalım desteğinizi hep hissettik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli file bekçisi, "Her şey için teşekkürler" sözleriyle milli takım kariyerine veda etti.

#A Milli Futbol Takımı #Mert Günok
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