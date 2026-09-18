Türk futbolunun deneyimli kalecilerinden Mert Günok , A Milli Futbol Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. Milli formayı ilk kez 24 Mayıs 2012'de giyen Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın önemli isimleri arasında yer almıştı. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla milli takıma veda etti.

Günok, milli takım formasının yalnızca sahada mücadele etmekten ibaret olmadığını belirterek, Türk bayrağı altında mücadele etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Tecrübeli kaleci, "Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum" dedi.

Günok, veda mesajında milli formayı ilk kez giydiği günü hatırlatarak, kariyeri boyunca çalışmanın ve vazgeçmemenin kendisi için en önemli ilkeler olduğunu ifade etti.

Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Mert Günok, 24 Mayıs 2012'de başlayan milli takım serüvenini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışı. (Fotoğraf: Sosyal Medya)

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURAN KURTARIŞ

Mert Günok, kariyerindeki en özel anlardan birinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yaşandığını belirtti.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında iyi bir performans sergilemesine rağmen pandemi nedeniyle turnuvanın 2021'e ertelendiğini hatırlatan Günok, finallerde forma giyemediği dönemde yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Bu süreçte ağır bir sakatlık geçirmesine rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini ifade etti.

Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takımla başarılı bir turnuva geçirdiğini belirterek, kariyerinin en özel kurtarışlarından birini yaptığını söyledi.

Tecrübeli kaleci, "Allah bana 2024'te, tüm ülkenin gururla izlediği ve Milli Takım duygusunun yeniden yeşerdiği başarılı bir turnuva oynamayı nasip etti" ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya karşısında yaptığı kritik kurtarışa da değinen Günok, o anın kendisi için kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu belirtti.