A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella'dan sürpriz kadro tercihi
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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, 4 ismi ilk defa kadroya çağırdı.
A Milli Futbol Takımımızın oynayacağı maçlar öncesi aday kadrosu resmen açıklandı.
İşte aday kadro:
KALECİ
Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
ORTA SAHA
Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET
Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
4 FUTBOLCU İLK KEZ ÇAĞRILDI
Ay-yıldızlılarda, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, ilk kez A Milli Takıma davet edildi.
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