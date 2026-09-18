A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella'dan sürpriz kadro tercihi

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, 4 ismi ilk defa kadroya çağırdı.