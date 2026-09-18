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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella'dan sürpriz kadro tercihi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella'dan sürpriz kadro tercihi

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, 4 ismi ilk defa kadroya çağırdı.

A Milli Futbol Takımımızın oynayacağı maçlar öncesi aday kadrosu resmen açıklandı.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

İşte aday kadro:

KALECİ

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET

Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

A Milli Takımın aday kadrosuA Milli Takımın aday kadrosu

4 FUTBOLCU İLK KEZ ÇAĞRILDI

Ay-yıldızlılarda, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, ilk kez A Milli Takıma davet edildi.

#A Milli Futbol Takımı #Vincenzo #Aday Kadro
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