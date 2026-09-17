Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Orduspor 1967 SK, sahasında Torul Belediyespor'u ağırladı. 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya damga vuran Ordu temsilcisi, rakibini 10-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

TARİHE GEÇEN SKOR

Maça etkili başlayan Orduspor 1967 SK, henüz ilk yarıda farkı açtı. Berat Kalkan 13 ve 32, Recep Metin 17, Taha Ahmet Balsu 27 ve 30, Yiğit Tiryaki ise 35. dakikada fileleri havalandırdı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen ev sahibi ekipte Atakan Aybastı 59, Doğancan Aynacı ise 78. dakikada gol sevinci yaşadı. Kalan dakikalarda iki kez daha rakip fileleri sarsan Orduspor 1967 SK, mücadeleyi 10-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda farklı bir galibiyete imza attı.

İLK 11'LER Orduspor 1967: Mehmet, Atakan, Nihat, Barış, Recep, Servet, Yiğit, Ferdi, Uğur, Berat, Taha



Torul Belediye SK: Çağrı, Tolga, Kazim, Recep, Cüneyt, Taner, Hasan, Muhammet Raşit, Oğuzhan, Halil İbrahim, Muhammed Taha

NE OLMUŞTU?

Bugün 14.30'da oynanan Amasyaspor FK-Çankırıgücü karşılaşması da 10-0'lık skorla bitmişti.