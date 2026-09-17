"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Kafkas, yaptığı konuşmada, herkesin teknik heyete yardımcı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı. Şimdi gelinen bu noktada da yolculuğumuza hep birlikte teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın Başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor."

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.