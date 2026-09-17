Amasyaspor FK farka koştu! Çankırıgücü karşısında tarihi skor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Amasyaspor FK ile Çankırıgücü karşı karşıya geldi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Amasyaspor FK, ilk yarıyı 7-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Amasyaspor FK karşılaşmayı 10-0 gibi tarihi bir skorla kazandı.