Amasyaspor FK farka koştu! Çankırıgücü karşısında tarihi skor
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Amasyaspor FK ile Çankırıgücü karşı karşıya geldi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Amasyaspor FK, ilk yarıyı 7-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Amasyaspor FK karşılaşmayı 10-0 gibi tarihi bir skorla kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam etti. Dev turnuvada 1. Tur maçında Amasyaspor FK ile Çankırıgücü kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Amasyaspor FK'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Amasya temsilcisi karşılaşmayı 10-0 kazandı.
AMASYASPOR FK-ÇANKIRIGÜCÜ MAÇININ İLK 11'LERİ:
Amasyaspor FK: Orhan, Mert, Mehmet Bavver, Hüseyin Can, Safa, Buğrahan, Taha, Yunus Emre, Ahmet, Mikail, Muhammet
Çankırıgücü: Alperen, Ali, Alperen Esat, Metin Mert, Yusuf, Burak Can, Eren, Kerem Efe, Abdullah, Uğur Emirhan, Hüseyin
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