Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda Kayadibispor 3 golle adını bir üst tura yazdırdı!

Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu birinci eleme turunda Sinopspor ile Arıt Kayadibispor karşı karşıya geldi. Sinopspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede konuk ekip Kayadibispor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etti.