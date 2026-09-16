Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda Kayadibispor 3 golle adını bir üst tura yazdırdı!
Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu birinci eleme turunda Sinopspor ile Arıt Kayadibispor karşı karşıya geldi. Sinopspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede konuk ekip Kayadibispor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birinci eleme turu maçında Sinopspor, sahasında Arıt Kayadibispor'u konuk etti. Karşılaşmada düdük, hakem Muhammet Kürşat Şenyüz tarafından çalındı. Mücadelede ilk düdük saat 14.00'te başladı..
Kayadibispor, Sinopspor karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet alarak bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN POZİSYONLAR
27. SANİYEDE GELEN GOL!
Arıt Kayadibi SK, Sinopspor karşısında henüz karşılaşmanın ilk saniyelerinde golü buldu. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GOL GELİYORUM" DEMİŞTİ!
Arıt Kayadibi, 82. dakikada bulduğu golle Sinopspor karşısında durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tura göz kırptı. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINI
3. GOLLE KAYADİBİ BİR ÜST TURDA!
Arıt Kayadibi, Uğur Bilgin'in golüyle Sinopspor karşısında skoru 3-0'a getirdi. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ