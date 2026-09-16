Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Eyüpspor maçında kadroda
Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun son durumunu açıkladı. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun Eyüpspor maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye 22 Ağustos 2026'da Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi. Tedavi sürecini sürdüren yıldız futbolcunun 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacağı açıklandı.
PROGRAM DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANIYOR
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Marco Asensio'nun tedavisinin sağlık ekibi tarafından planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.
MAÇ KADROSUNA DÖNÜYOR
Tedavisi devam ederken bireysel antrenmanlarını sürdüren Asensio'nun bugün yapılan tetkik ve sağlık değerlendirmelerinde maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edildi.
19 EYLÜL'DE TAKIMLA TAM ANTRENMAN
Marco Asensio'nun 17 ve 18 Eylül'deki antrenmanların bir bölümünde takımla çalışacağı, bireysel programına da devam edeceği bildirildi. Yıldız futbolcunun 19 Eylül'de takım antrenmanına tam katılım sağlayacağı ve 20 Eylül 2026'da oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacağı açıklandı.