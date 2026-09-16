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Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Eyüpspor maçında kadroda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Eyüpspor maçında kadroda

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun son durumunu açıkladı. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun Eyüpspor maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye 22 Ağustos 2026'da Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi. Tedavi sürecini sürdüren yıldız futbolcunun 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Eyüpspor maçında kadroda - 1

PROGRAM DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANIYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Marco Asensio'nun tedavisinin sağlık ekibi tarafından planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Eyüpspor maçında kadroda - 2

MAÇ KADROSUNA DÖNÜYOR

Tedavisi devam ederken bireysel antrenmanlarını sürdüren Asensio'nun bugün yapılan tetkik ve sağlık değerlendirmelerinde maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edildi.

Fenerbahçe'den Asensio açıklaması: Eyüpspor maçında kadroda - 3

19 EYLÜL'DE TAKIMLA TAM ANTRENMAN

Marco Asensio'nun 17 ve 18 Eylül'deki antrenmanların bir bölümünde takımla çalışacağı, bireysel programına da devam edeceği bildirildi. Yıldız futbolcunun 19 Eylül'de takım antrenmanına tam katılım sağlayacağı ve 20 Eylül 2026'da oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacağı açıklandı.

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