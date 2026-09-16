Tedavisi devam ederken bireysel antrenmanlarını sürdüren Asensio'nun bugün yapılan tetkik ve sağlık değerlendirmelerinde maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edildi.

19 EYLÜL'DE TAKIMLA TAM ANTRENMAN

Marco Asensio'nun 17 ve 18 Eylül'deki antrenmanların bir bölümünde takımla çalışacağı, bireysel programına da devam edeceği bildirildi. Yıldız futbolcunun 19 Eylül'de takım antrenmanına tam katılım sağlayacağı ve 20 Eylül 2026'da oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacağı açıklandı.