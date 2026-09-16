Formula 1 yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini açıkladı. Türkiye Grand Prix'si ile uzun bir aranın ardından, beş kırmızı ışık yeniden TOSFED İstanbul Park'ta yanacak.

Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, TOSFED İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarışın heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak.

10. KEZ TAKVİMDE

Şampiyonanın teknik açıdan en zorlu pistleri arasında yer alan TOSFED İstanbul Park'ta 10. kez gerçekleştirilecek.

Pilotlar hem araç hem de pilot performansını zorlayan, belirgin kot farklarına sahip ve geçiş fırsatları sunan yaklaşık 5,3 kilometrelik TOSFED İstanbul Park pistinde mücadele edecek. Özellikle TOSFED İstanbul Park'ı dünya çapında tanınır hale getiren çoklu apeksli 8. viraj, pilotları zorlarken Formula 1 seyircisinin en çok ilgisini çeken bölümlerin başında gelecek. Taraftarlar aynı zamanda, hız, ritim ve teknik zorlukların heyecan verici birleşimi sayesinde, pistte rekabetçi yarışlara ve dramatik anlara tanıklık edecek.

Formula 1'in Türkiye'ye dönüşüyle birlikte İstanbul, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. Organizasyonun spor turizmine, şehir ekonomisine, uluslararası medya görünürlüğüne ve Türkiye'nin marka değerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Öte yandan açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği de aktarıldı. 2027-2031 yılları arasında TOSFED organizasyonunda TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarışlar hakkında biletler ve resmi duyurular için turkishgp.tosfed.org.tr sayfasına ön kayıt yaptırılabilineceği de belirtildi.