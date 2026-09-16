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Formula 1'in 2027 resmi takvimi açıklandı: Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de yapılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Formula 1'in 2027 resmi takvimi açıklandı: Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de yapılacak

Formula 1 2027 resmi takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si 2027'de 6 Yyıl aranın ardından yeniden Formula 1 takviminde yer alacak. İstanbul Park'ta düzenlenecek dev organizasyonda heyecan 1-3 Ekim tarihleri arasında yaşanacak.

Formula 1 yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini açıkladı. Türkiye Grand Prix'si ile uzun bir aranın ardından, beş kırmızı ışık yeniden TOSFED İstanbul Park'ta yanacak.

Formula 1'in 2027 resmi takvimi açıklandı: Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de yapılacak - 1

6 YIL SONRA YENİDEN

Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, TOSFED İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarıyla devam edecek.

Ana yarışın heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak.

Formula 1'in 2027 resmi takvimi açıklandı: Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de yapılacak - 2

10. KEZ TAKVİMDE

Şampiyonanın teknik açıdan en zorlu pistleri arasında yer alan TOSFED İstanbul Park'ta 10. kez gerçekleştirilecek.

Pilotlar hem araç hem de pilot performansını zorlayan, belirgin kot farklarına sahip ve geçiş fırsatları sunan yaklaşık 5,3 kilometrelik TOSFED İstanbul Park pistinde mücadele edecek. Özellikle TOSFED İstanbul Park'ı dünya çapında tanınır hale getiren çoklu apeksli 8. viraj, pilotları zorlarken Formula 1 seyircisinin en çok ilgisini çeken bölümlerin başında gelecek. Taraftarlar aynı zamanda, hız, ritim ve teknik zorlukların heyecan verici birleşimi sayesinde, pistte rekabetçi yarışlara ve dramatik anlara tanıklık edecek.

Formula 1'in Türkiye'ye dönüşüyle birlikte İstanbul, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. Organizasyonun spor turizmine, şehir ekonomisine, uluslararası medya görünürlüğüne ve Türkiye'nin marka değerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Öte yandan açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği de aktarıldı. 2027-2031 yılları arasında TOSFED organizasyonunda TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarışlar hakkında biletler ve resmi duyurular için turkishgp.tosfed.org.tr sayfasına ön kayıt yaptırılabilineceği de belirtildi.

Formula 1'in 2027 resmi takvimi açıklandı: Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de yapılacak - 3

"BİZ DE VİTES YÜKSELTİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, takvimin açıklanmasının FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 hazırlıkları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Formula 1® yarış takviminin açıklanmasıyla birlikte, biz de hazırlıklarımızda vites yükseltiyoruz. Önümüzdeki süreçte İstanbul'un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve yaşam tarzını Formula 1'in küresel etkisiyle buluşturan önemli projeleri hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak üzere önemli adımlar atıyoruz. Amacımız başarılı bir FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 organizasyonu ile spor turizmini canlandırmak ve şehrin ekonomisine katkıda bulunmak."

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonları için bir destinasyon olarak konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye artık yalnızca uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan değil, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının adresi olan bir ülkedir. FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027'de bunun en güçlü örneklerinden biri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz güçlü spor altyapımız ve büyük organizasyon tecrübemizle, İstanbul'da tüm dünyaya yakışır bir Formula 1 deneyimi yaşatacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak hazırız ve bu büyük organizasyonu heyecanla bekliyoruz."

TÜM TAKVİM

İşte 2027 yılında Formula 1 takviminde yer alacak tüm pistler ve tarihleri...

Formula 1'in 2027 resmi takvimi açıklandı: Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de yapılacak - 4

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