Bucaspor ZTK'da evinde yıkıldı! Gaziemir bir üst turda
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Bucaspor 1928, sahasında Gaziemir G.O.G'yi konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Gaziemir ekibi, adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur heyecanı devam ediyor. Tur mücadelesinde Bucaspor 1928, sahasında Gaziemir G.O.G'yi konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Gaziemir ekibi, adını bir üst tura yazdırdı.
İZMİR'DE GOL YAĞMURU
Mücadelede gol perdesini 14. dakikada Mustafa Çalışkan açtı ve Gaziemir G.O.G'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, konuk ekip ikinci devrede farkı artırdı.
55. dakikada Miraç Furkan'ın golüyle skor 2-0'a geldi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Mustafa Çalışkan, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Son dakikalarda Gökhan Bozca ile bir gol daha bulan Gaziemir G.O.G, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
İŞTE GOLLER
Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇTA İLK 11'LER
Bucaspor 1928: Emre Aktaş, Muzaffer Buğra Hotur, Hasancan Yıldız, Egehan Çakırca, Naili Çağlayan Bakar, Aybars Gök, Enes Şıunak, Dorukhan Dülger, Kerem Aktürk, Rıdvan Alev, Burak Bozkuyu
Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Onur Şirin, Mehmet Alperen Kızkapan, Enes Filiz, Anıl Doyuran, Kemal Güzel, Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaroğlu, Kadir Özteken, Metehan Mollaoğlu