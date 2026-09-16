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Bucaspor ZTK'da evinde yıkıldı! Gaziemir bir üst turda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bucaspor ZTK'da evinde yıkıldı! Gaziemir bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Bucaspor 1928, sahasında Gaziemir G.O.G'yi konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Gaziemir ekibi, adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur heyecanı devam ediyor. Tur mücadelesinde Bucaspor 1928, sahasında Gaziemir G.O.G'yi konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Gaziemir ekibi, adını bir üst tura yazdırdı.

İZMİR'DE GOL YAĞMURU

Mücadelede gol perdesini 14. dakikada Mustafa Çalışkan açtı ve Gaziemir G.O.G'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, konuk ekip ikinci devrede farkı artırdı.

55. dakikada Miraç Furkan'ın golüyle skor 2-0'a geldi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Mustafa Çalışkan, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Son dakikalarda Gökhan Bozca ile bir gol daha bulan Gaziemir G.O.G, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Bucaspor ZTK'da evinde yıkıldı! Gaziemir bir üst turda - 1

İŞTE GOLLER

Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTA İLK 11'LER

Bucaspor 1928: Emre Aktaş, Muzaffer Buğra Hotur, Hasancan Yıldız, Egehan Çakırca, Naili Çağlayan Bakar, Aybars Gök, Enes Şıunak, Dorukhan Dülger, Kerem Aktürk, Rıdvan Alev, Burak Bozkuyu

Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Onur Şirin, Mehmet Alperen Kızkapan, Enes Filiz, Anıl Doyuran, Kemal Güzel, Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaroğlu, Kadir Özteken, Metehan Mollaoğlu

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