Beşiktaş’ta Leandro Trossard gelişmesi: Vincenzo Italiano Marsilya maçı öncesi açıkladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Marsilya ile oynayacağı mücadele öncesi Leandro Trossard şoku yaşadı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Belçikalı yıldızın ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, Avrupa hedefleri ve siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili de önemli mesajlar verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında Leandro Trossard'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, Belçikalı futbolcunun ağrıları nedeniyle Marsilya maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
"RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"
Vincenzo Italiano, Trossard'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Leandro Trossard, hissettiği ağrılar nedeniyle perşembe günü oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Oyuncumuzun durumunu yakından takip ediyoruz ancak bu aşamada kendisini riske etmek istemedik." ifadelerini kullandı.
İtalyan çalıştırıcı, oyuncunun tendon bölgesinde ağrısı bulunduğunu ve milli ara öncesindeki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına yetişmesini umduğunu belirtti.
AVRUPA HEDEFİ
İtaliano basın açıklamasında şu şekilde konuştu:
"Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız. Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Teknik direktörleri (Bruno Genesio) de çok iyi ve çok değerli. Avrupa gerçekten zor, bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Yine kazanmak isteğimizi sürdürürsek, güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz."
"Beşiktaş olarak turnuvaları en iyi şekilde onore etmeliyiz, en iyi şekilde çalışmalıyız. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi... Buraya girmek için çok çalıştık ve üç zor turu atladık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız. Beşiktaş gibi olmalıyız, taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pet etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar, ilk 8 ve ilk 24... Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır."
"Amir Murillo önemli ve olgun bir oyuncu. Beşiktaş'ın önemli isimlerden biri. Bu yeni Beşiktaş'ta önemli bir isim... Dünya Kupası'ndan döndükten sonra çalıştı. Çok profesyonel ve dediklerimi dinliyor. Onun gibi biriyle çalıştığım için mutluyum. Onun gibi oyunculara ihtiyacım var. Marsilya... Lig ayrı, Avrupa ayrı. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Bruno Genesio gibi iyi bir teknik adamları var. Her bölgede iyi oyuncuları bulunuyor. Marsilya, Avrupa'da saygı gören bir takım. Biz de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz."
TARAFTARA MESAJ
Beşiktaş'ın taraftar gücünden de bahseden Italiano, "Beşiktaş olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk. Asla mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Hep daha iyi olmalı ve hatalarımızı gidermeliyiz."
"Taraftara teşekkür ederim, onları alkışlamak istiyorum. Aşkla yaşıyorlar, bu renklere tutku ile bağlılar. Marsilya maçının nasıl olacağını biliyoruz ve onları mutlu etmek istiyoruz. Bu takım her zaman böyle olacak ve onları mutlu etmeye çalışacak. Taraftar koşan ve mücadele eden takım hak ediyor. Ne zaman stada girsem, tüylerim diken diken oluyor. Sürekli bizi itiyorlar. Gerçekten 12. adam olduklarını düşünüyorum. Kazanırsak yine çok büyük pay onların olacak."
"Fikstür aslında milli aradan sonra da böyle perşembe-pazar olacak. Bu takvime alışmalıyız. Haftada üç maça alışmalıyız. O periyotta takımın gerçek kalitesini göreceğiz. Herkes hazır olmalı. Gerçek Beşiktaş'ı o dönemde görüş olacağız." şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.