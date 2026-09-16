AVRUPA HEDEFİ

İtaliano basın açıklamasında şu şekilde konuştu:

"Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız. Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Teknik direktörleri (Bruno Genesio) de çok iyi ve çok değerli. Avrupa gerçekten zor, bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Yine kazanmak isteğimizi sürdürürsek, güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz."

"Beşiktaş olarak turnuvaları en iyi şekilde onore etmeliyiz, en iyi şekilde çalışmalıyız. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi... Buraya girmek için çok çalıştık ve üç zor turu atladık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız. Beşiktaş gibi olmalıyız, taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pet etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar, ilk 8 ve ilk 24... Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır."

"Amir Murillo önemli ve olgun bir oyuncu. Beşiktaş'ın önemli isimlerden biri. Bu yeni Beşiktaş'ta önemli bir isim... Dünya Kupası'ndan döndükten sonra çalıştı. Çok profesyonel ve dediklerimi dinliyor. Onun gibi biriyle çalıştığım için mutluyum. Onun gibi oyunculara ihtiyacım var. Marsilya... Lig ayrı, Avrupa ayrı. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Bruno Genesio gibi iyi bir teknik adamları var. Her bölgede iyi oyuncuları bulunuyor. Marsilya, Avrupa'da saygı gören bir takım. Biz de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz."