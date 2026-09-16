"HER ZAMAN DAHA İYİSİNE..." Galatasaray'ın yeni sezondaki hedeflerini de açıklayan Özbek, "Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezon da hedefimiz çok açık, üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarılar elde etmek olacaktır" şeklinde konuştu.

"NELER ÇİZİLDİ NELER" Transfer çalışmalarına erken başladıklarını belirten Özbek, "Yeni sezona başlarken bir transfer dönemi geçirdik. Bu transfer döneminde neler söylendi neler çizildi hepinizin hafızasında yeri olduğunu düşünüyorum. Ben ve arkadaşlarım, daha sezon bitmeden, şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz gün masaya oturduk" dedi. Sözlerine devam eden Özbek, "Eksiklerimizi tespit edelim dedik ve ona göre başlayalım dedik. Ondan önce de bütçemizi yapalım dedik, ne kadar harcama limitimiz var, ne kadar harcayabiliriz diye oturduk planlamalarımızı yaptık " dedi.

"50 MİLYON EURO"



Transferlerin geç yapıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Özbek, "Transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan biri, 'geç kalıyorsunuz' oldu. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yönetilmesi iki şeye bağlıdır. Bir; yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl ve sahada ne veriyor. İkincisi ve daha önemlisi ise; bu yaptığınız işin finansal boyutu ne" ifadesini kullandı.

Özbek, transferlerde yaşanan gecikmenin mali açıdan önemli bir avantaj sağladığını savunarak, "Bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.