Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu, 1923 Afyonkarahisarspor ile Ürgüpspor arasındaki karşılaşmayla başladı. Afyon Zafer Stadı’nda saat 17.00’de oynanan mücadele A Spor’dan canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun heyecanı başladı. Birinci eleme turunun açılış maçında 1923 Afyonkarahisarspor, sahasında Ürgüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada düdük, hakem Tolga Türksever'de. Karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr'den yapılabilecek.

MAÇTA İLK 11'LER

1923 Afyonkarahisar SK: Kemal Mert, Burak, Arda, Muhammed, Furkan, İsmail Mert, Hamza, Hakan, Özgür, Ahmet, Selimcan.

Ürgüpspor: Yılmaz, Durmuş, Fevzi Can, Enes, Halis, Alperen, Burak, Efehan, Onur Han, Alperen, Serdar.

KUPA MARATONU 15 EYLÜL'DE BAŞLADI

Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu, 15 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başladı. Takımlar, kupa maratonunda bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.

1923 AFYONKARAHİSARSPOR-ÜRGÜPSPOR MAÇI A SPOR'DA

1923 Afyonkarahisarspor-Ürgüpspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.