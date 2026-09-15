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EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı

EuroLeague, 2026-27 sezonunda uygulanacak yeni faul düzenlemelerini açıkladı. Teknik fauller iki kategoriye ayrılırken, sportmenlik dışı faullerde de yeni tanımlar getirildi. Oyuncu ve başantrenörlerin diskalifiye süreçleri yeniden düzenlendi. İşte detaylar...

EuroLeague, 2026-27 sezonunda geçerli olacak yeni kural değişikliklerini duyurdu. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, teknik fauller ve sportmenlik dışı fauller başta olmak üzere bazı uygulamalarda güncellemeye gidildiği bildirildi.

Yeni düzenlemeler, 2026'da düzenlenecek ilk Avrupa Ligi Basketbol Süper Kupası'nın yanı sıra 2026-27 Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası sezonlarında uygulanacak.

EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı - 1

TEKNİK FAULLER İKİ KATEGORİDE

Yeni düzenlemeye göre teknik fauller iki farklı kategori altında değerlendirilecek.

1. kategori teknik fauller, oyuncunun diskalifiye edilmesine neden olabilecek ihlalleri kapsayacak. Bu kategoriye saygısız iletişim, rakibi kışkırtma, oyuncunun görüşünü engelleme ve faul taklidi gibi davranışlar dahil edildi.

2. kategori teknik fauller ise diskalifiye sebebi sayılmayacak. Bu kapsamda oyunu geciktirme, smaç sonrası potaya asılı kalma ve son serbest atış sırasında savunmacının topa müdahalesi gibi ihlaller yer alacak.

EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı - 2

SPORTMENLİK DIŞI FAULLER

EuroLeague, sportmenlik dışı faul uygulamasında da değişikliğe gitti.

Yeni sistemde sportmenlik dışı fauller iki farklı başlık altında değerlendirilecek.

Bozucu faul, oyunun akışını engelleyen ve rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak ciddi olmayan temasları kapsayacak. Hızlı hücumu durdurmak veya çeyreğin son bölümlerinde süreyi durdurmak amacıyla yapılan fauller bu kapsamda değerlendirilecek.

Ağır faul ise basketbol hareketi olarak kabul edilmeyen, dikkatsiz, şiddetli veya tehlikeli temasları içerecek.

Her iki faul türü de eski sportmenlik dışı faulle aynı cezaya tabi olacak. Ancak yalnızca ağır faul, diskalifiye sebebi olarak kabul edilecek.

EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı - 3

DİSKALİFİYE KRİTERLERİ

Yeni kurallara göre bir oyuncu;

  • 2 kez kategori 1 teknik faul,
  • 2 kez ağır/kasti faul,
  • veya her iki türden birer kez aldığı durumda diskalifiye edilecek.

Başantrenörler için de yeni kriterler getirildi. Bir başantrenör;

  • 2 kişisel kategori 1 teknik faul,
  • veya yedek kulübesiyle bağlantılı 3 kategori 1 teknik faul aldığında diskalifiye olacak.

Bu üç faulün tamamının yedek kulübesine yazılması veya bunlardan birinin doğrudan antrenöre verilmesi sonucu değiştirmeyecek.

EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı - 4

İTİRAZ HAKKINA SÜRE SINIRI

Başantrenörlerin maç başına sahip olduğu iki itiraz hakkı uygulaması devam edecek. Ancak ilk 38 dakika içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı geçerliliğini kaybedecek.

Fastbreak müdahalesine otomatik diskalifiye

Yeni düzenlemeye göre başantrenör veya takımın yedek kulübesinde bulunan herhangi bir kişi sahaya girerek rakibin hızlı hücumuna müdahale ederse, ilgili başantrenör otomatik olarak diskalifiye edilecek.

EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı - 5

UYARI SİSTEMİ DE DEĞİŞTİ

Hakemler artık davranış bozukluğu veya kendini yere atma gibi aldatmaya yönelik hareketlerde teknik faul vermeden önce uyarıda bulunmayacak.

Ancak oyunu geciktirme ihlallerinde uygulanan uyarı sistemi devam edecek.

#Euroleague
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