EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi yeni kurallar açıklandı: Teknik faul ve sportmenlik dışı faullerde değişiklik yapıldı
EuroLeague, 2026-27 sezonunda uygulanacak yeni faul düzenlemelerini açıkladı. Teknik fauller iki kategoriye ayrılırken, sportmenlik dışı faullerde de yeni tanımlar getirildi. Oyuncu ve başantrenörlerin diskalifiye süreçleri yeniden düzenlendi. İşte detaylar...
EuroLeague, 2026-27 sezonunda geçerli olacak yeni kural değişikliklerini duyurdu. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, teknik fauller ve sportmenlik dışı fauller başta olmak üzere bazı uygulamalarda güncellemeye gidildiği bildirildi.
Yeni düzenlemeler, 2026'da düzenlenecek ilk Avrupa Ligi Basketbol Süper Kupası'nın yanı sıra 2026-27 Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası sezonlarında uygulanacak.
TEKNİK FAULLER İKİ KATEGORİDE
Yeni düzenlemeye göre teknik fauller iki farklı kategori altında değerlendirilecek.
1. kategori teknik fauller, oyuncunun diskalifiye edilmesine neden olabilecek ihlalleri kapsayacak. Bu kategoriye saygısız iletişim, rakibi kışkırtma, oyuncunun görüşünü engelleme ve faul taklidi gibi davranışlar dahil edildi.
2. kategori teknik fauller ise diskalifiye sebebi sayılmayacak. Bu kapsamda oyunu geciktirme, smaç sonrası potaya asılı kalma ve son serbest atış sırasında savunmacının topa müdahalesi gibi ihlaller yer alacak.
SPORTMENLİK DIŞI FAULLER
EuroLeague, sportmenlik dışı faul uygulamasında da değişikliğe gitti.
Yeni sistemde sportmenlik dışı fauller iki farklı başlık altında değerlendirilecek.
Bozucu faul, oyunun akışını engelleyen ve rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak ciddi olmayan temasları kapsayacak. Hızlı hücumu durdurmak veya çeyreğin son bölümlerinde süreyi durdurmak amacıyla yapılan fauller bu kapsamda değerlendirilecek.
Ağır faul ise basketbol hareketi olarak kabul edilmeyen, dikkatsiz, şiddetli veya tehlikeli temasları içerecek.
Her iki faul türü de eski sportmenlik dışı faulle aynı cezaya tabi olacak. Ancak yalnızca ağır faul, diskalifiye sebebi olarak kabul edilecek.