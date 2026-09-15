EuroLeague , 2026-27 sezonunda geçerli olacak yeni kural değişikliklerini duyurdu. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, teknik fauller ve sportmenlik dışı fauller başta olmak üzere bazı uygulamalarda güncellemeye gidildiği bildirildi.

2. kategori teknik fauller ise diskalifiye sebebi sayılmayacak. Bu kapsamda oyunu geciktirme, smaç sonrası potaya asılı kalma ve son serbest atış sırasında savunmacının topa müdahalesi gibi ihlaller yer alacak.

1. kategori teknik fauller , oyuncunun diskalifiye edilmesine neden olabilecek ihlalleri kapsayacak. Bu kategoriye saygısız iletişim, rakibi kışkırtma, oyuncunun görüşünü engelleme ve faul taklidi gibi davranışlar dahil edildi.

Yeni düzenlemeye göre teknik fauller iki farklı kategori altında değerlendirilecek.

SPORTMENLİK DIŞI FAULLER

EuroLeague, sportmenlik dışı faul uygulamasında da değişikliğe gitti.

Yeni sistemde sportmenlik dışı fauller iki farklı başlık altında değerlendirilecek.

Bozucu faul, oyunun akışını engelleyen ve rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak ciddi olmayan temasları kapsayacak. Hızlı hücumu durdurmak veya çeyreğin son bölümlerinde süreyi durdurmak amacıyla yapılan fauller bu kapsamda değerlendirilecek.

Ağır faul ise basketbol hareketi olarak kabul edilmeyen, dikkatsiz, şiddetli veya tehlikeli temasları içerecek.

Her iki faul türü de eski sportmenlik dışı faulle aynı cezaya tabi olacak. Ancak yalnızca ağır faul, diskalifiye sebebi olarak kabul edilecek.