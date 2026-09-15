Trabzonspor, Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı! Alman teknik adam Trabzon'a geldi
Şenol Güneş, Stefano Pioli ve Antonio Conte gibi dünyaca ünlü isimlerle anılan Trabzonspor, sürpriz bir hamleye imza attı. Bordo-mavililer, bir dönem Türkiye'de Samsunspor'u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında olan Alman teknik adam Thomas Reis ile temas kurarak prensipte anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı saat 21.00'de Trabzon'a inerek taraftarlarla buluştu.
Trabzonspor'da teknik direktör arayışları Thomas Reis ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla sona erdi. Bordo-mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu Alman teknik adamla prensip anlaşmasına varmasının ardından Reis, bu akşam saat 21.00 sıralarında Trabzon'a geldi.
TARAFTARLAR KARŞILADI
Alman teknik adamı Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, çiçeklerle karşıladığı Alman teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu. Kendisine tespih hediye edilen Thomas Reis, taraftarlara 3'lü de çektirdi. Reis, kendisini bekleyen taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.
THOMAS REIS BULGARİSTAN'DA FIRTINA GİBİ ESTİ!
Süper Lig'de Samsunspor ile geçirdiği başarılı dönemin ardından 12 Temmuz 2026'da Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'in başına geçen teknik direktör Thomas Reis, yeni takımında sezona damga vuruyor. efbet Liga'da henüz mağlubiyet yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde 2.56 puan ortalaması yakalayarak zirveye yerleşti.
Deneyimli hocanın bu sezon Bulgaristan liginde Ludogorets'in başında 9 maçta 7 galibiyet 2 de beraberliği bulunuyor.
KARİYER GEÇMİŞİ
İşte tecrübeli teknik adamın kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve yakaladığı puan ortalamaları...
- Ludogorets (Teknik Direktör): 12 Temmuz 2026 Göreve Başlama | Sözleşme Bitiş: 30 Haziran 2027 | 11 Maç | 2.18 MBPO
- Samsunspor (Teknik Direktör): 1 Temmuz 2024 - 14 Şubat 2026 | 72 Maç | 1.63 MBPO
- Schalke (Teknik Direktör): 27 Ekim 2022 - 27 Eylül 2023 | 31 Maç | 1.13 MBPO
- Bochum (Teknik Direktör): 6 Eylül 2019 - 12 Eylül 2022 | 112 Maç | 1.53 MBPO