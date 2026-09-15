Trabzonspor, Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı! Alman teknik adam Trabzon'a geldi

Şenol Güneş, Stefano Pioli ve Antonio Conte gibi dünyaca ünlü isimlerle anılan Trabzonspor, sürpriz bir hamleye imza attı. Bordo-mavililer, bir dönem Türkiye'de Samsunspor'u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında olan Alman teknik adam Thomas Reis ile temas kurarak prensipte anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı saat 21.00'de Trabzon'a inerek taraftarlarla buluştu.