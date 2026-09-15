Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği, Türk futbolunun en prestijli turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. eleme turu karşılaşmalarıyla başlayacak kupa maratonunda takımlar, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. İşte ilk turda oynanacak maçların programı...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, 15 Eylül Salı günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Açılış gününde 1923 Afyonkarahisar ile Ürgüpspor, Altay ile Söke 1970 karşı karşıya gelecek.

İLK TUR TEK MAÇ ELEME USULÜYLE OYNANACAK

Kupadaki eşleşmelerin statüsü de netleşti. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turundaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk tur mücadeleleri 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maç programı şöyle:

15 EYLÜL SALI



• 17.00 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer)

• 20.00 Altay-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)



16 EYLÜL ÇARŞAMBA



• 14.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)

• 14.00 Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor (Osmaneli İlçe)

• 14.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

• 14.00 Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

• 14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

• 14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık)

• 14.00 Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

• 14.00 Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

• 14.00 Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

• 14.00 Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

• 14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

• 15.00 Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

• 15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

• 15.00 Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

• 17.00 Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca)

• 20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)



17 EYLÜL PERŞEMBE



• 14.30 Amasyaspor FK-Çankırıgücü (12 Haziran)

• 19.00 Orduspor 1967-Torul Belediyespor (19 Eylül)