Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan şampiyonluk oranları
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Süper Lig'de 5. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yeniden hesaplandı. Galatasaray 1.68 ile ilk sıradaki yerini korurken Fenerbahçe 2.90, Beşiktaş 6.20 ve Trabzonspor 12.00 olarak sıralandı.
Süper Lig'de 5. haftanın sonlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
- Galatasaray: 1.68
- Fenerbahçe: 2.90
- Beşiktaş: 6.20
- Trabzonspor: 12.00
- Amed SK: 100.00
- Gaziantep FK: 120.00
- Alanyaspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa: 150.00
- Başakşehir, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Samsunspor: 500.00
- Erzurumspor FK: 700.00