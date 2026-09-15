-°C
CANLI YAYIN

Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan şampiyonluk oranları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 5. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yeniden hesaplandı. Galatasaray 1.68 ile ilk sıradaki yerini korurken Fenerbahçe 2.90, Beşiktaş 6.20 ve Trabzonspor 12.00 olarak sıralandı.

Süper Lig'de 5. haftanın sonlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

  • Galatasaray: 1.68
  • Fenerbahçe: 2.90
  • Beşiktaş: 6.20
  • Trabzonspor: 12.00
  • Amed SK: 100.00
  • Gaziantep FK: 120.00
  • Alanyaspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa: 150.00
  • Başakşehir, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kocaelispor, Konyaspor, Samsunspor: 500.00
  • Erzurumspor FK: 700.00

#Süper Lig
Trabzonspor, Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile temasa geçti
Sonraki Haber
Trabzonspor, Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile temasa geçti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın