Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 5. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yeniden hesaplandı. Galatasaray 1.68 ile ilk sıradaki yerini korurken Fenerbahçe 2.90, Beşiktaş 6.20 ve Trabzonspor 12.00 olarak sıralandı.