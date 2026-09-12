Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Çimşir, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Çimşir, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maalesef maçın başında yediğimiz golle geriye düştük. Özellikle ilk 20-25 dakika oyunun içerisinde olamadık, reaksiyon veremedik. Genel itibarıyla ilk yarıda basit top kayıplarıyla beraber rakibe geçiş fırsatları verdik. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen, özellikle üçüncü bölgedeki aksiyonlarda istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz ve saha içindeki konumlanmamız konusunda bazı problemler oldu. Sonuç itibarıyla mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Biz iyi bir takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok, hedeflere doğru devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.