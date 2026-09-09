Lionel Messi, futbolculuk kariyerinin yanı sıra kulüp sahipliği alanındaki yatırımlarını da büyütmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Eldense'nin yeni sahibi olduğu bildirildi.

Futbol dünyasındaki yatırımlarını genişleten Messi, yeni bir kulüp satın alarak portföyüne bir halka daha ekledi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli futbolcu, İspanya'nın ikinci liginde mücadele eden Eldense'nin yeni sahibi oldu. Bu gelişmeyle birlikte Messi'nin futbol kulüplerindeki yatırım ağı da genişlemiş oldu.