Eldense hamlesiyle Messi saha dışındaki etkisini büyüttü! İspanya'da iki kulüp sahibi oldu
Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından Lionel Messi, saha dışındaki yatırımlarını da büyütüyor. Arjantinli yıldızın, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Eldense'yi satın alarak kulüp sahipliği yolculuğuna yeni bir halka eklediği bildirildi.
Lionel Messi, futbolculuk kariyerinin yanı sıra kulüp sahipliği alanındaki yatırımlarını da büyütmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Eldense'nin yeni sahibi olduğu bildirildi.
Futbol dünyasındaki yatırımlarını genişleten Messi, yeni bir kulüp satın alarak portföyüne bir halka daha ekledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli futbolcu, İspanya'nın ikinci liginde mücadele eden Eldense'nin yeni sahibi oldu. Bu gelişmeyle birlikte Messi'nin futbol kulüplerindeki yatırım ağı da genişlemiş oldu.
MESSI'NİN KULÜP PORTFÖYÜ
Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami formalarıyla futbola damga vuran Messi, aktif futbolculuk döneminde farklı alanlardaki yatırımlarıyla da dikkat çekti.
Arjantinli yıldızın Eldense hamlesi, kulüp sahipliği konusunda attığı yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
Messi'nin İspanya futbolundaki yatırımları ise Eldense ile sınırlı değil. Yıldız futbolcu, Nisan 2026'da İspanya beşinci liginde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornella'nın hisselerinin tamamını satın almıştı.
İSPANYA'DA İKİNCİ YATIRIM
UE Cornella yatırımı, Messi'nin doğrudan sahibi olduğu ilk futbol kulübü olarak öne çıkmıştı.
La Liga 2'de mücadele eden Eldense'nin satın alınmasıyla birlikte Arjantinli yıldızın İspanya futbolundaki kulüp yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Messi, bu hamlesiyle birlikte futbol sahalarının dışındaki etkisini de artırmayı sürdürüyor.