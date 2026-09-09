2026 Ballon d'Or adayları açıklandı! Lamine Yamal favorilerden Mbappe'yi hedef aldı
2026 Ballon d'Or için geri sayım sürerken favori isimler arasındaki rekabet de kızıştı. Kylian Mbappe "Dünyanın en iyisi benim" diyerek iddiasını ortaya koyarken, Lamine Yamal ise sahadaki başarılarının ödül için yeterli olduğunu vurguladı.
2026 Ballon d'Or ödülü için aday listesi açıklandı. Favoriler arasında Bayern Münih'ten Harry Kane'in yanı sıra dünya şampiyonları Rodri ve Lamine Yamal ile Dünya Kupası gol kralı Kylian Mbappe de yer alıyor. Ödülün son sahibi ise geçen sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi galibi PSG'den Ousmane Dembele.
MBAPPE İDDİALI
Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe, özellikle geçen sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla ve bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda gol kralı olmasıyla kendisini bu ödül için en önemli aday olarak görüyor. Real Madrid'in hücum oyuncusu yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or'u hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben dünyanın en iyisiyim" ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Barcelona ile ligde şampiyon olan ve İspanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kaldıran Lamine Yamal da listenin doğal favorileri arasında yer alıyor.
YAMAL'DAN SERT CEVAP
Mbappe'nin aksine Yamal, bu süreçte tamamen kendi reklamını yapmaktan kaçınmak istediğini belirtti. Ancak Barcelona'nın 19 yaşındaki oyuncusu, ezeli rakip Real Madrid'in Fransız golcüsüne yönelik bir gönderme yapmaktan da geri durmadı.
Yaptığı açıklamada Yamal, "Kendim için reklam yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Herkes istediğini düşünebilir" diyen Yamal, salı günü Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı öncesindeki basın toplantısında konuştu. "Başardıklarımdan gurur duyuyorum ve daha fazlasını isteyemem. Bu sizin göreviniz, ben hiçbir şey için yalvarmayacağım." şeklinde konuştu.
Bllon d'Or ödülü, 26 Ekim 2026'da Londra'da düzenlenen organizasyonla sahibini bulacak.