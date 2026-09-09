2026 Ballon d'Or ödülü için aday listesi açıklandı. Favoriler arasında Bayern Münih'ten Harry Kane'in yanı sıra dünya şampiyonları Rodri ve Lamine Yamal ile Dünya Kupası gol kralı Kylian Mbappe de yer alıyor. Ödülün son sahibi ise geçen sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi galibi PSG'den Ousmane Dembele.

MBAPPE İDDİALI

Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe, özellikle geçen sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla ve bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda gol kralı olmasıyla kendisini bu ödül için en önemli aday olarak görüyor. Real Madrid'in hücum oyuncusu yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or'u hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben dünyanın en iyisiyim" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Barcelona ile ligde şampiyon olan ve İspanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kaldıran Lamine Yamal da listenin doğal favorileri arasında yer alıyor.