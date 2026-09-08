"KİMSE EMEĞİMİ SORGULAYAMAZ"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Luka Gugeshashvili, sahadaki mücadelesi ve Göztepe forması için verdiği emeğe vurgu yaptı.

Gugeshashvili, "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.