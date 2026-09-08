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Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili taraftarın yuhalamasına karşı: "Bu taraftarlık değil"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili taraftarın yuhalamasına karşı: "Bu taraftarlık değil"

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup olan Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili, kendisine yönelen taraftar tepkilerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürcü kaleci, mücadelesinin ve karakterinin sorgulanamayacağını söyledi.

Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili, Gaziantep FK karşılaşmasında kendisine yönelik tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Gürcü kaleci, maç sonrasında sosyal medya hesabından taraftarlara yönelik açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup oldu. İzmir ekibi karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 geride tamamladı. İlk yarıdaki performansı nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaşan Gugeshashvili, devre arasında oyundan çıkarıldı. İkinci yarının başında kaleyi Arda Özçimen devraldı.

Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili taraftarın yuhalamasına karşı: "Bu taraftarlık değil" - 1

"KİMSE EMEĞİMİ SORGULAYAMAZ"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Luka Gugeshashvili, sahadaki mücadelesi ve Göztepe forması için verdiği emeğe vurgu yaptı.

Gugeshashvili, "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.

Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili taraftarın yuhalamasına karşı: "Bu taraftarlık değil" - 2

"BU TARAFTARLIK DEĞİL"

Gürcü kaleci, karşılaşmada kendisine yönelen tepkilere de paylaşımında yer verdi.

Gugeshashvili, "Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var." dedi.

Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili taraftarın yuhalamasına karşı: "Bu taraftarlık değil" - 3

GÖZTEPE FORMASI İÇİN MESAJ

Gugeshashvili, Göztepe'ye geldiği günden bu yana kulübün armasını ve adını savunduğunu belirtti.

Deneyimli kaleci, "Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe'ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı." ifadelerini kullandı.

Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili taraftarın yuhalamasına karşı: "Bu taraftarlık değil" - 4

"MUTLAKA BAŞKA BİR YERDE..."

Luka Gugeshashvili, paylaşımının son bölümünde sosyal medya üzerinden kendisine tepki gösterenlere seslendi.

Gürcü kaleci, "Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız..." ifadelerini kullandı.

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