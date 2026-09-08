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Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara destek: Mason Greenwood için 10 numara planı devrede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara destek: Mason Greenwood için 10 numara planı devrede

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı Kadıköy'de ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda mücadele vurgusunda bulundu. Sarı-lacivertlilerin teknik patronunun 10 numara pozisyonunda Mason Greenwood'u düşündüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın maç planına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kartal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda sahadaki mücadele gücüne vurgu yaptı.

Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında 10 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından Avrupa'daki karşılaşmaya hazırlanıyor.

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara destek: Mason Greenwood için 10 numara planı devrede - 1

KARTAL'DAN FUTBOLCULARA MÜCADELE MESAJI

İsmail Kartal, Roma karşılaşmasını takımın toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Deneyimli teknik adamın futbolcularından takım kimliğini sahaya yansıtmalarını istediği belirtildi.

Kartal'ın oyuncularına yaptığı konuşmada "Kendi evimizde oynayacağız. Takım kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız. İyi bir takım olduğumuzu gösterelim. Savaşan, yardımlaşan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara destek: Mason Greenwood için 10 numara planı devrede - 2

LYON EŞLEŞMESİNİ HATIRLATTI

İsmail Kartal'ın futbolcularından Lyon eşleşmesinde olduğu gibi cesur bir oyun istediği belirtildi. Teknik heyetin Roma maçı öncesinde oyuncularla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ve takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştığı aktarıldı.

Kartal'ın futbolcularını özellikle basit pas hataları konusunda uyardığı da kaydedildi.

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara destek: Mason Greenwood için 10 numara planı devrede - 3

GREENWOOD İÇİN 10 NUMARA PLANI

Fenerbahçe'de Roma karşılaşması öncesindeki soru işaretlerinden biri 10 numara pozisyonunda yaşanıyor. Öte yandan Matteo Guendouzi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon deplasmanı sonrası aldığı 4 maçlık men cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Marco Asensio'nun ise henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.

İsmail Kartal'ın orta sahada N'golo Kante ve İsmail Yüksek ikilisine görev vermeyi planladığı, 10 numara pozisyonu için ise Mason Greenwood'u düşündüğü aktarıldı.

Greenwood'un forvet arkasında görev alması durumunda sağ kanatta Dorgeles Nene'nin ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi.

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara destek: Mason Greenwood için 10 numara planı devrede - 4

SAĞ BEK İÇİN MERT MÜLDÜR SEÇENEĞİ

Roma karşılaşması öncesinde savunmada da değişiklik ihtimali bulunuyor.

İsmail Kartal'ın Nelson Semedo'nun yerine sağ bekte Mert Müldür'e görev verebileceği bildirildi.

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