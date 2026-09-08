Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara destek: Mason Greenwood için 10 numara planı devrede
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı Kadıköy'de ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda mücadele vurgusunda bulundu. Sarı-lacivertlilerin teknik patronunun 10 numara pozisyonunda Mason Greenwood'u düşündüğü aktarıldı.
Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın maç planına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kartal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda sahadaki mücadele gücüne vurgu yaptı.
Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında 10 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından Avrupa'daki karşılaşmaya hazırlanıyor.
KARTAL'DAN FUTBOLCULARA MÜCADELE MESAJI
İsmail Kartal, Roma karşılaşmasını takımın toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Deneyimli teknik adamın futbolcularından takım kimliğini sahaya yansıtmalarını istediği belirtildi.
Kartal'ın oyuncularına yaptığı konuşmada "Kendi evimizde oynayacağız. Takım kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız. İyi bir takım olduğumuzu gösterelim. Savaşan, yardımlaşan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
LYON EŞLEŞMESİNİ HATIRLATTI
İsmail Kartal'ın futbolcularından Lyon eşleşmesinde olduğu gibi cesur bir oyun istediği belirtildi. Teknik heyetin Roma maçı öncesinde oyuncularla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ve takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştığı aktarıldı.
Kartal'ın futbolcularını özellikle basit pas hataları konusunda uyardığı da kaydedildi.