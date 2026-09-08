Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın maç planına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kartal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda sahadaki mücadele gücüne vurgu yaptı.

KARTAL'DAN FUTBOLCULARA MÜCADELE MESAJI

İsmail Kartal, Roma karşılaşmasını takımın toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Deneyimli teknik adamın futbolcularından takım kimliğini sahaya yansıtmalarını istediği belirtildi.

Kartal'ın oyuncularına yaptığı konuşmada "Kendi evimizde oynayacağız. Takım kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız. İyi bir takım olduğumuzu gösterelim. Savaşan, yardımlaşan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.