Ballon d'Or 2026 adaylarını açıkladı: İspanyollar yoğunlukta
Giriş Tarihi:
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or için 2026 adayları açıklandı. Yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, genç yeteneği ve kalecisi olmak üzere birçok kategoride yıldız isimler listeye girdi.
Futbolda dünyanın en prestijli bireysel ödülü kabul edilen Ballon d'Or için FIFA, farklı kategorilerde 2026 adaylarını açıkladı.
İşte bireysel ödüllerde kategori bazında adaylar:
EN İYİ KALECİ
- Edouard Mendy
- David Raya
- Matvey Safonov
- Unai Simón
- Yassine Bounou
- Gregor Kobel
- Vozinha
- Thibaut Courtois
- Joan Garcia
GENÇ OYUNCU
- Kerim Alajbegović
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Yan Diomandé
- Lennart Karl
- Eli Junior Kroupi
- Lamine Yamal
- Johan Manzambi
- Ibrahim Maza
- Warren Zaïre-Emery
TEKNİK DİREKTÖRLER
- Mikel Arteta
- Luis de la Fuente
- Unai Emery
- Vincent Kompany
- Luis Enrique