Ballon d'Or 2026 adaylarını açıkladı: İspanyollar yoğunlukta

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or için 2026 adayları açıklandı. Yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, genç yeteneği ve kalecisi olmak üzere birçok kategoride yıldız isimler listeye girdi.