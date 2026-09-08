Fenerbahçe'nin 10 Eylül Perşembe günü iç sahada oynayacağı Roma maçının hakemi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin ilk hafta maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Deneyimli hakem, Perşembe günü Kadıköy'de düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Roma maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile sahasında karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martnez Munuera olacak.



Fenerbahçe - Roma maçında VAR'da Alman Cesar Soto Grado, AVAR'da da Valentin Gomez görev alacak.