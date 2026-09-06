Pierre Gasly'den Monza'da tarihi pole: Fransız pilot 2026 İtalya Grand Prix'inde kariyerinde ilk kez ilk sırayı aldı
2026 İtalya Grand Prix'si Monza'da sezonun 14. yarışı koşulacak. Pole pozisyonunda sürpriz yapan Alpine sürücüsü Pierre Gasly yer alıyor. Saat 16.00'da başlayacak yarışta Russell 2. sıradan, Ferrari'nin evi İtalya'da Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 3. sıradan start alacak.
Bugün Türkiye saatiyle 16.00'da 2026 İtalya Grand Prix'si koşulacak. Yarış öncesi sıralama turlarında Pierre Gasly harika bir performansa imza atarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
GASLY'DEN SON SANİYE SÜRPRİZİ
Şampiyona lideri Antonelli'nin motor ünitesi değişimi sonrası son sıradan başlayacağı kesinleşen İtalya Grand Prix'inde sıralama turları hayli heyecanlı geçti. Pole pozisyonunu belirleyecek son seansta George Russell, 1:21.929 ile ilk referans süresini kaydetti. Antrenmanların aksine bu bölümde Ferrari'nin yavaş kaldığı gözlemlendi. Pilotlar son hakları için piste geri döndüklerinde Mclaren pilotu Piastri yine bir blokaj yaşayarak hızlı turunu yarım bırakmak zorunda kaldı. Russell kendi süresini iyileştirse de, son anlarda inanılmaz bir tur çıkaran Pierre Gasly pole pozisyonunun sahibi oldu.
İLKLERİN HAFTASI
Bu sonuçla birlikte Pierre Gasly, 191 sıralama turu sonrasında kariyerinin ilk pole pozisyonunu almış oldu. Deneyimli Fransız pilot kariyerinde ilk defa ilk cepten start alacak.
Öte yandan Monza'da sıralama turlarında bir ilke daha imza atıldı. Sıralama turlarında son seansa kalan 10 pilot arasında sadece yarım saniyelik fark söz konusuydu. Q3 seansında pole pozisyonunu elde eden Pierre Gasly ile 10. sırada bulunan Arvid Lindblad arasında sadece +0,5 saniye vardı. Bu sonuç "1. ile 10. arasında en yakın geçen sıralama turu" olarak tarihe geçti.
PUAN DURUMU
Monza'daki yarış öncesi pilotlar ve takımlarda puan durumu ise şu şekilde:
PİLOTLAR SIRALAMASI
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 242 puan
- George Russell (Mercedes) - 183 puan
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 183 puan
- Lando Norris (Mclaren) - 159 puan
- Charles Leclerc (Ferrari) - 153 puan
TAKIMLAR SIRALAMASI
- Mercedes - 425 puan
- Ferrari - 338 puan
- Mclaren - 265 puan
- Red Bull - 189 puan
- Racing Bulls - 70 puan