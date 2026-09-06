Şampiyona lideri Antonelli'nin motor ünitesi değişimi sonrası son sıradan başlayacağı kesinleşen İtalya Grand Prix'inde sıralama turları hayli heyecanlı geçti. Pole pozisyonunu belirleyecek son seansta George Russell, 1:21.929 ile ilk referans süresini kaydetti. Antrenmanların aksine bu bölümde Ferrari'nin yavaş kaldığı gözlemlendi. Pilotlar son hakları için piste geri döndüklerinde Mclaren pilotu Piastri yine bir blokaj yaşayarak hızlı turunu yarım bırakmak zorunda kaldı. Russell kendi süresini iyileştirse de, son anlarda inanılmaz bir tur çıkaran Pierre Gasly pole pozisyonunun sahibi oldu.

İLKLERİN HAFTASI

Bu sonuçla birlikte Pierre Gasly, 191 sıralama turu sonrasında kariyerinin ilk pole pozisyonunu almış oldu. Deneyimli Fransız pilot kariyerinde ilk defa ilk cepten start alacak.

Öte yandan Monza'da sıralama turlarında bir ilke daha imza atıldı. Sıralama turlarında son seansa kalan 10 pilot arasında sadece yarım saniyelik fark söz konusuydu. Q3 seansında pole pozisyonunu elde eden Pierre Gasly ile 10. sırada bulunan Arvid Lindblad arasında sadece +0,5 saniye vardı. Bu sonuç "1. ile 10. arasında en yakın geçen sıralama turu" olarak tarihe geçti.