Türkiye Avustralya basketbol maçı bugün: A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak. Saat 12.30'da başlayacak mücadele öncesi Millilerde tek hedef galip gelerek gruptan çıkma umudunu son maça taşımak.
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Almanya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Dünya Kupası 2. maçında Avustralya ile mücadele edecek.
Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma saat 12.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak.
Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Belçika karşısına çıkan Millilerimiz, maçın 2. yarısında istediği performansı gösteremedi ve sahadan 89-75 mağlubiyetle ayrıldı.
Avustralya ise turnuvadaki ilk maçında Porto Riko'yu 70-54 mağlup etmişti.
"40 DAKİKAYA YAYMAMIZ ŞART"
Milli basketbolcular Gökşen Fitik ile Elif Bayram, Avustralya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Belçika maçına iyi başladıklarını belirten Gökşen, "İyi başlangıcı üçüncü periyotta devam ettiremedik. Son Avrupa şampiyonuna karşı oynuyorsanız 40 dakika aynı performansta kalmanız lazım. Ders çıkaracağımız yerler var. Hatalarımızı gördük. Her maçın öneminin farkındayız." ifadelerini kullandı.
Belçika maçının ilk 20 dakikasında çok iyi oynadıklarını aktaran Elif Bayram ise, "Takımımla gurur duyuyorum. İyi performansımızı üçüncü periyoda yayamadık. Onların sert savunmasına cevap veremedik ve fark açıldı. Maçta gayet iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hatalarımızdan ders çıkarıp Avustralya maçına çıkmalıyız. İlk maçta 20 dakika oynadığımız basketbolu Avustralya karşısında 40 dakikaya yaymalıyız. Umarım sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz." diye konuştu.
Ay-yıldızlılar, grubun son karşılaşmasında ise 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.30'da Porto Riko ile mücadele edecek.