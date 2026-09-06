Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Yarışa 19. sıradan başlayan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1:51:15.281 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Antonelli, 1966 yılından bu yana İtalya'da kazanan ilk İtalyan pilot oldu.

Yarışı Mercedes'ten George Russell 2, Red Bull'dan Max Verstappen de 3. olarak tamamladı.

Sezonda geride kalan 13 yarışta Kimi Antonelli 7, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

Formula 1'de bir sonraki yarış gelecek hafta İspanya'da yapılacak.