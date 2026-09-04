Türkiye 20. Akdeniz Oyunları'nı 111 madalyayla ikinci tamamladı
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İtalya’nın Taranto kentinde 14 gün boyunca süren 20. Akdeniz Oyunları, düzenlenen görkemli kapanış töreniyle perdesini kapattı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalya ile 2. sırada noktaladı. Milliler, madalya sayısında Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek dereceyi elde etti.
İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları, Taranto'daki kapanış töreninin ardından sona erdi. Türkiye, toplamda kazandığı 111 madalya (41 altın, 28 gümüş, 42 bronz) ile organizasyonu 2. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, elde ettiği bu başarıyla Mersin 2013'ten sonraki en yüksek madalya derecesini kaydetmiş oldu.
Ev sahibi İtalya 74 altın, 78 gümüş ve 72 bronz toplam 224 madalyayla turnuvada 1. sırada yer alırken, Yunanistan ise 26 altın, 26 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 71 madalyayla 3. sırada oyunları tamamladı.