İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları, Taranto'daki kapanış töreninin ardından sona erdi. Türkiye, toplamda kazandığı 111 madalya (41 altın, 28 gümüş, 42 bronz) ile organizasyonu 2. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, elde ettiği bu başarıyla Mersin 2013'ten sonraki en yüksek madalya derecesini kaydetmiş oldu.