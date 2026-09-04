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Potanın perileri Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Potanın perileri Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan başladı. C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'da parkeye çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, zorlu rakibi Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası serüvenine Almanya'da başladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın C Grubu'nda oynadığı ilk maçta Belçika ile karşı karşıya geldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadelede Potanın Perileri, güçlü rakibi karşısında büyük bir direnç ortaya koydu.

Potanın perileri Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı - 1

Çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmada istediği oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamayan milliler, parkeden 89-75 mağlup ayrılarak turnuvaya moralsiz bir başlangıç yaptı.

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