Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen ve sözleşmesi feshedilen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi netleşiyor; sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki tecrübeli stoperin transferi için Süper Lig ekibi Arca Çorum FK ile el sıkıştığı öğrenildi.