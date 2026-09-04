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Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen ve sözleşmesi feshedilen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi netleşiyor; sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki tecrübeli stoperin transferi için Süper Lig ekibi Arca Çorum FK ile el sıkıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile anlaştığı öğrenildi.

30 yaşındaki deneyimli stoperin yakın zamanda Çorum FK'ya imza atması bekleniyor.

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