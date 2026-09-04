CANLI Türkiye - Belçika basketbol maçı! "Potanın Perileri" Dünya Kupası sahnesinde
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Belçika ile karşılaşıyor. C Grubu’nda mücadele eden Potanın Perileri, rakibi karşısında galibiyet ararken karşılaşmanın tüm detayları ve canlı skor takibi haberimizde.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası heyecanına Almanya'da start veriyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın C Grubu'nda oynayacağı ilk maçta Belçika ile kozlarını paylaşıyor.
Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda gruptan çıkma yolunda kritik bir öneme sahip olan bu maçta Potanın Perileri, parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Zorlu mücadeleye Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. İki ekibin kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın ilk hava atışı ise Türkiye saati ile (TSİ) 18.30'da yapıldı.
TÜRKİYE - BELÇİKA (İlk yarı oynanıyor)
1. ÇEYREK: 4-4
2. ÇEYREK:
3. ÇEYREK:
4. ÇEYREK:
Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
TURNUVA KADROSU
- Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram
- Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu
- Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan
Ay-yıldızlı ekibin FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:
MAÇ PROGRAMI
- Bugün: 18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)
- 6 Eylül Pazar: 12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)
- 7 Eylül Pazartesi: 12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)