CANLI Türkiye - Belçika basketbol maçı! "Potanın Perileri" Dünya Kupası sahnesinde

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası heyecanına Almanya'da start veriyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın C Grubu'nda oynayacağı ilk maçta Belçika ile kozlarını paylaşıyor.

Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda gruptan çıkma yolunda kritik bir öneme sahip olan bu maçta Potanın Perileri, parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Zorlu mücadeleye Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. İki ekibin kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın ilk hava atışı ise Türkiye saati ile (TSİ) 18.30'da yapıldı.

TÜRKİYE - BELÇİKA (İlk yarı oynanıyor)

1. ÇEYREK: 4-4

2. ÇEYREK:

3. ÇEYREK:

4. ÇEYREK: