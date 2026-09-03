Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi, kırılan bonservis rekorları ve toplamda milyar euroluk harcamalarla tarihe geçti. Premier Lig ekipleri transfer piyasasını domine ederken, Enzo Fernandez'in 145 milyon euroluk Manchester City hamlesi listenin zirvesine yerleşti. Toplamda 100 milyon euro barajını aşan 6 transfer bulunuyor.

Transfer rekorlarının bir bir kırıldığı Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi, astronomik bonservis bedelleriyle tarihe geçti. Yapılan dev anlaşmalar, futbol tarihinin en yüksek bedelli transferleri arasına girerken, özellikle Premier Lig ekipleri harcama konusunda zirveye çıktı. PREMİER LİG'DE DEV RAKAMLAR Bu sezon Avrupa futbolunda 100 milyon euro sınırını aşan transferlerin büyük bölümü Premier Lig kulüplerinin yaptığı hamlelerden oluştu. İngiltere Premier Lig takımları, 2026-2027 sezonu öncesindeki yaz transfer döneminde toplam 3,46 milyar sterlin (yaklaşık 4 milyar euro) harcayarak transfer tarihinde yeni bir rekora imza attı. Kulüplerin son gün yaptığı yüksek maliyetli hamleler de toplam rakamın yükselmesinde etkili oldu. Transfer döneminin kapanış gününde Premier Lig ekipleri yaklaşık 475 milyon sterlinlik transfer gerçekleştirdi.

ENZO FERNANDEZ TARİHE GEÇTİ Yaz transfer döneminin en yüksek bonservis bedelli transferi Enzo Fernandez oldu. Chelsea'den Manchester City'ye transfer olan Arjantinli yıldız için 145 milyon euro ödendi. Bu rakam, İngiltere futbol tarihindeki en yüksek bonservis bedellerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Enzo Fernandez, bir futbolcuya iki kere 100 milyon üzerinde bonservis ödenen ilk isim olarak tarihe geçti. Arjantinli yıldız, 2023 Ocak ayında 121 milyon euro'luk bedelle Benfica'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.

YAZIN 100 MİLYON ÜZERİNDEKİ TRANSFERLERİ Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi, yüksek bonservis bedelleriyle tarihe geçti. Bu dönemde 100 milyon euro barajını geçen 6 transferin 5'i Premier Lig ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, 1 oyuncu LaLiga temsilcisi tarafından transfer edildi. Enzo Fernandez'in en pahalı transfer olmasının ardından 2. sırada Morgan Rogers bulunuyor. Aston Villa'dan Chelsea'ye giden İngiliz orta saha oyuncusu, 138 milyon euro'luk transfer bedeliyle listenin ikinci basamağına yerleşti. Nottingham Forest'tan Manchester City'ye transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson, 135 milyon euro karşılığında gerçekleşen transferiyle listenin 3. sırasında yer aldı. PSG'den Liverpool'a transfer olan Fransız sol kanat oyuncusu Bradley Barcola için 125 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Barcola, bu rakamla listenin 4. sırasında kendine yer buldu. Real Madrid'in Leipzig'den kadrosuna kattığı Yan Diomande ise 125 milyon euro'luk transfer bedeliyle yaz döneminin en pahalı 5. transferi oldu. Tottenham'ın Newcastle United'dan kadrosuna attığı Sandro Tonali ise 108 milyon euro ile kendine 6. sırada yer buldu. Bu yaz gerçekleşen en yüksek bedelli üç transfer olan Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson, aynı zamanda futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan ilk 10 transfer arasına girmeyi başardı.