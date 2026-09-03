Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak dev karşılaşmayı Halil Umut Meler’in yöneteceğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakada görev yapacak hakem ve yardımcıları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

DERBİNİN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara ve Batuhan Kolak üstlenecek.

DEV MAÇ 5 EYLÜL'DE

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.