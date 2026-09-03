Alman yıldız Leroy Sane'nin "süre bulamama" isyanı
Galatasaray'da Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'nin beklediği süreleri alamaması gündeme geldi. Başakşehir maçı öncesinde Alman yıldızla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, son iki karşılaşmada ilk 11'de forma giyemeyen ve oyuna sonradan dahil olan tecrübeli futbolcunun aldığı dakikalardan memnun olmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da Başakşehir karşılaşması öncesi Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son iki maçta 11'de kendine yer bulamayan ve oyuna sonradan girip sınırlı süre alan Alman yıldızın, aldığı sürelerden memnun olmadığı ve bu konuyu kulüp yöneticileriyle paylaştığı öğrenildi.
Bu sezona 3 haftada topladığı 7 puanla başlayan ve averajla liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, üst üste 5. lig zaferi yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane'nin "umduğu süreleri bulamama" sorunu ile mücadele ediyor.
SANE'NİN SÜRE RAHATSIZLIĞI
Sabah'ın haberine göre, Başakşehir maçı hazırlıkları sürerken Galatasaray'da Leroy Sane'nin aldığı sürelerle ilgili yaşadığı rahatsızlık gündeme geldi. Sezonun ilk haftasında Arca Çorum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ancak performansıyla eleştirilen Alman futbolcu, sonraki iki mücadelede ise yedek kulübesinde bekledi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Erzurumspor FK maçında 66. dakikada, Göztepe karşılaşmasında ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.
"20 DAKİKALIK OYUNCU DEĞİLİM"
İddiaya göre Sane, aldığı kısa sürelerden dolayı duyduğu rahatsızlığı bazı yöneticilere iletti. Alman futbolcunun bu duruma tepki olarak, "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" düşüncesinde olduğu belirtildi. Yapılan görüşmelerin ardından yıldız oyuncunun sakinleştirildiği ve konunun çözüme kavuşturulduğu aktarıldı.
Geçen yaz başında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan ve sarı-kırmızılılar ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane, Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.