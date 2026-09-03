Alman yıldız Leroy Sane'nin "süre bulamama" isyanı

Galatasaray'da Başakşehir karşılaşması öncesi Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son iki maçta 11'de kendine yer bulamayan ve oyuna sonradan girip sınırlı süre alan Alman yıldızın, aldığı sürelerden memnun olmadığı ve bu konuyu kulüp yöneticileriyle paylaştığı öğrenildi.

Bu sezona 3 haftada topladığı 7 puanla başlayan ve averajla liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, üst üste 5. lig zaferi yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane'nin "umduğu süreleri bulamama" sorunu ile mücadele ediyor.