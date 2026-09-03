A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final maçında Almanya karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, yarı final bileti için bugün Almanya karşısına çıkacak. İşte kritik mücadelenin detayları...