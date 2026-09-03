A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final maçında Almanya karşısında
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, yarı final bileti için bugün Almanya karşısına çıkacak. İşte kritik mücadelenin detayları...
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselme başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün saat 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
ÜST TURDA RAKİP BELLİ
Son 16 turu maçında Azerbaycan karşısında etkili bir performans gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı yendiği takdirde 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan ile yarı final mücadelesinde karşılaşacak.
Turnuva ağacının diğer tarafında ise Polonya-Hollanda maçının galibi, yarı finalde şampiyonanın güçlü ekiplerinden İtalya ile karşı karşıya gelecek.