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FIFA'dan Türk takımına ağır ceza: Lige -24 puanla başlayacaklar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FIFA'dan Türk takımına ağır ceza: Lige -24 puanla başlayacaklar

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor’a toplam 4 dosya kapsamında 24 puan silme cezası verdi. Adana temsilcisi, 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacak.

FIFA Disiplin Komitesi, Türk futbol kulübü Adana Demirspor hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a toplam 4 dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

FIFA'dan Türk takımına ağır ceza: Lige -24 puanla başlayacaklar - 1

SEZONA EKSİ 24 PUANLA BAŞLAYACAK

Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA'nın verdiği ceza nedeniyle 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacak.

Puan silme kararının kulüple ilgili FIFA Disiplin Komitesi dosyaları kapsamında alındığı bildirildi.

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