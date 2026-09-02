FIFA'dan Türk takımına ağır ceza: Lige -24 puanla başlayacaklar
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FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor’a toplam 4 dosya kapsamında 24 puan silme cezası verdi. Adana temsilcisi, 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacak.
FIFA Disiplin Komitesi, Türk futbol kulübü Adana Demirspor hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a toplam 4 dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
SEZONA EKSİ 24 PUANLA BAŞLAYACAK
Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA'nın verdiği ceza nedeniyle 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacak.
Puan silme kararının kulüple ilgili FIFA Disiplin Komitesi dosyaları kapsamında alındığı bildirildi.